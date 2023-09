Relazione Dia, Marche: l'ombra della 'Ndrangheta e le infiltrazioni nell'economia locale

Il territorio marchigiano data "la sua vocazione fortemente imprenditoriale" potrebbe "richiamare gli interessi della criminalità organizzata, soprattutto in funzione del riciclaggio e del reinvestimento dei capitali illecitamente acquisiti. Resta alta l’attenzione istituzionale per scongiurare eventuali infiltrazioni mafiose nel territorio, in considerazione dei fondi assegnati alla Regione per la ricostruzione post sisma del 2016. A questi si aggiungano i considerevoli finanziamenti pubblici attribuiti alla Regione Marche con il PNRR e i Fondi Strutturali della Programmazione 2021-2027".

Così recita la relazione semestrale della Dia riferita al periodo luglio - dicembre dell'anno scorso in merito alle infiltrazioni - presunte o possibili - della criminalità organizzata nel tessuto economico marchigiano.

"Dall’analisi degli esiti delle attività di polizia poste in essere nel secondo semestre 2022 non si rilevano elementi che facciano presupporre un radicamento di organizzazioni criminali nel territorio marchigiano, ma piuttosto la presenza di propaggini riconducibili alle mafie tradizionali, per lo più di matrice ‘ndranghetista, interessate prevalentemente all’infiltrazione del tessuto economico-imprenditoriale. Nel territorio è sempre attuale l’operatività, soprattutto nello spaccio di stupefacenti, di gruppi criminali stranieri per lo più albanesi, nigeriani e romeni. In tal senso, quindi, l’attività delle Forze di polizia è concentrata a intercettare i canali di approvvigionamento della droga, proveniente prevalentemente, da altre Regioni e dall’Estero".

Provincia di Ancona: crocevia usato dalla criminalità

Le attività poste in essere dalla polizia giudiziaria hanno fatto emergere "l’operatività di soggetti legati a cosche calabresi, in particolare alla ‘ndrina Grande Aracri di Cutro (KR), nonché alla ‘ndrina Alvaro di Sinopoli (RC) che hanno confermato gli interessi della ‘Ndrangheta soprattutto nel settore del riciclaggio e del reimpiego dei proventi illeciti nell’economia legale.

Grazie al suo porto, Ancona si conferma uno snodo privilegiato per il traffico di stupefacenti. Pregresse attività investigative hanno consentito, infatti, di appurare l’operatività di organizzazioni criminali straniere, soprattutto nigeriane, pakistane e afghane.

Il 26 agosto 2022, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti trovati in possesso di circa 2 kg. di eroina. Il 4 settembre 2022, i Carabinieri hanno tratto in arresto un albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività di contrasto viene eseguita anche sotto il profilo patrimoniale. Al riguardo la DIA, il 7 dicembre 2022, in provincia di Ancona e a Bucarest (Romania), ha sequestrato 3 unità residenziali, un’autovettura e una società di servizi con sede in Romania, per un valore complessivo di 1 milione di Euro, riconducibili ad un imprenditore marchigiano gravato da numerosi precedenti giudiziari.

Infine, si rappresenta che il porto di Ancona permane un potenziale crocevia utilizzato dalla criminalità per il transito non solo di stupefacenti ma anche di sigarette di contrabbando, di merci contraffatte e di rifiuti speciali".

Restante territorio regionale

"Sebbene nel semestre in esame non vi siano stati episodi di rilievo, nel corso degli anni le investigazioni hanno consentito di appurare come lo spaccio di droga costituisca la principale attività illecita perpetrata sia da sodalizi stranieri, sia dalla criminalità presente nel territorio marchigiano. Al riguardo, nell’ambito dell’operazione ‘Cento Fiori’, il 12 novembre 2022, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 19 nigeriani, ritenuti responsabili di spaccio di stupefacenti all’interno di un parco pubblico nel centro di Pesaro. Sempre nello specifico settore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto: ad Ascoli Piceno il 30 ottobre 2022 un soggetto trovato in possesso di 14 kg. di hashish, e a Macerata il 26 novembre 2022 un marocchino, anch’egli trovato con 1 kg. dello stesso stupefacente".

