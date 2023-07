Nuovo appello di Bennardo Raimondi: ''Chiedo aiuto ancora. Vivo di elemosina''

Torna a lanciare un appello Bennardo Mario Raimondi, artigiano, ceramista, presepista e scultore che ha denunciato i propri estorsori e che da tempo si trova in una gravissima situazione familiare con il lavoro che ormai latita e tante difficoltà da affrontare. L'ultima, in ordine di tempo, il malfunzionamento dell'unico condizionatore che resisteva dentro casa. A Palermo sono stati giorni difficili con il caldo torrido e gli incendi che hanno messo a ferro e fuoco l'intera Sicilia. Raimondi sui social fa sapere di essere in grandi difficoltà e di non poter contare anche su beni di prima necessità.

Erano i primi del duemila quando ha dovuto affrontare quella rete di usura che lo aveva inghiottito costringendolo a licenziare i suoi 12 dipendenti e a vendere perfino i macchinari della sua attività.

Raimondi, sull’orlo della disperazione, ha però trovato la forza di denunciare nel 2006, divenendo testimone di giustizia ed entrando, però, nel mirino della mafia, che ha iniziato a perseguitarlo con una serie di intimidazioni e minacce che gli hanno causato un forte isolamento.

Oggi le difficoltà sono in una bottega che non c’è più, la merce che non si riesce a smaltire, i sussidi statali che non bastano per avere una vita dignitosa.

"Ho perso tutto e il lavoro, da quando ho intrapreso il percorso di denuncia, è stato sempre più difficile. Mi sono trovato costretto anche a vendere oggetti del mestiere e ogni volta spero che mi invitino ai mercatini per poter vendere quelle ceramiche che realizzo seduta stante". Raimondi, dunque, torna ad appellarsi alla solidarietà di chi ci legge, chiedendo di poter vendere le sue pregevolissime sculture.

Aiutare Raimondi è anche aiutare un uomo che ha lottato per difendere la propria attività dalle grinfie di una mafia che maschera la propria avidità con una mano tesa ad aiutare chi è in difficoltà. È far sentire meno solo che si è trovato solo per il fatto di aver adempiuto ai suoi doveri.



Per sostenerlo, lo si può contattare ai seguenti recapiti:



Raimondi Bennardo Mario: tel. 3391327950



Info: bennardomarioraimondi.weebly.com



La pagina facebook.com/bennardo.raimondi



Foto © Deb Photo



