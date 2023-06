L'appello del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino: rischiamo di chiudere, aiutateci

Il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino di Palermo rischia di chiudere a causa di gravi problemi economico - finanziari. A lanciare l'allarme è stato l'ex magistrato, nonché presidente del Centro, Vittorio Teresi in una lettera pubblicata sul sito ufficiale.

Con la sua biblioteca di 4mila testi, giornali e documenti è un punto di riferimento per gli studenti (e non solo) di un’intera città: “Il centro è un percorso iniziato da Rita, che ha messo a disposizione di tutti quello che aveva raccolto nel corso degli anni, anche durante la sua attività politica. Oltre al materiale, i libri e i documenti, l’intera struttura è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta”, ha spiegato il direttore Tonino Palmeri sul 'Fatto Quotidiano'.

“Questo non è un museo, ma un centro attivo, abbiamo una biblioteca sempre aperta, mentre la struttura accoglie ogni anno centinaia di studenti da tutta Italia e dall’estero" ha detto Palmeri. “La chiusura sarebbe un disastro, perché il Centro è un punto di riferimento che unisce la dimensione giudiziaria Paolo a quella culturale di Rita. Il Centro è un segnale per il quartiere, il bene confiscato come punto di aggregazione sociale” ha affermato l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Teresi, in un 'intervista sempre sul 'Fatto' ha spiegato che "viviamo di donazioni spontanee e di bandi ministeriali, non abbiamo mai chiesto contributi pubblici. Ci ha danneggiato il fermo di due anni per il Covid e aspettiamo ancora l’ultima tranche di un pagamento di un bando in Piemonte. Oggi siamo in difficoltà, con il rischio di smantellare un presidio di legalità in un luogo simbolico come via Bernini (dove si nascondeva il capo dei capi Totò Riina, ndr)" ha detto Teresi sul 'Fatto'.

Con la chiusura del Centro "si perderebbe un polo culturale importante, costruttore di coscienza civile, riferimento di centinaia di cittadini che si sono avvicinati in questi anni. E poi un luogo che grazie a una convenzione con il Tribunale funziona da servizio alternativo alla pena ma anche come servizio civile".

Oltre a questo lo smantellamento di un presidio di legalità come il Centro Borsellino sarebbe un grave segnale in un tempo segnato dall'imperante retorica nelle celebrazioni antimafia istituzionali e dai recenti fatti avvenuti il 23 maggio scorso in cui studenti, cittadini e giovani, mentre manifestavano pacificamente, sono stati caricati dalla polizia intenta a impedirgli di raggiungere l'albero Falcone e rendere omaggio ai caduti.

Teresi, infine, è stato critico nei confronti dell'antimafia istituzionale: "Quando nell’antimafia si sono infiltrate le istituzioni a dire la loro sull’antimafia sociale c’è stata una distonia, quando invece è rimasta alle associazioni le cose sono andate bene. Il 19 luglio è un momento importante per la città, ma noi in via d’Amelio facciamo solo una comparsata, il nostro impegno è l’attività quotidiana, i laboratori con i bambini, il lavoro sul territorio. La retorica antimafia è figlia delle passerelle, produce un’attività vuota che non lascia traccia. E non solo" ha detto l'ex magistrato.

