La biografia di Tina Anselmi diventa un film e andrà in onda il Giorno della Liberazione

Oggi il compleanno della parlamentare deceduta sei anni fa. Il messaggio di Anna Vinci: “Tina sei un punto di riferimento per ciò che hai fatto per l’Italia”



Il libro “Storia di una passione politica”, dedicato alla storia della partigiana e deputata Tina Anselmi diventerà una fiction che andrà in onda il 25 aprile, anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Oggi, 25 marzo, è anche l’anniversario della nascita della Anselmi, prima donna ministro della Repubblica (nata il 25 marzo 1927). L’amica e biografa Anna Vinci ha voluto salutarla in un video.”Tina tanti auguri oggi è il tuo compleanno. Sei anni fa sei mancata ma sei rimasta presente nei nostri pensieri, sei un punto di riferimento per quello che hai fatto per l’Italia”. “Adesso il tuo libro ‘Storia di una passione politica’ è diventato un film con un titolo che sicuramente ti piacerà molto: ‘Tina Anselmi, una vita per la democrazia’. Andrà in onda in un giorno molto amato da te e dagli italiani. Il 25 aprile. Auguri Tina, buon viaggio”.









La fiction, con protagonista Sarah Felberbaum, uscirà su Rai1 e Raiplay in prima serata.

Intanto ieri 24 marzo, è tornata in libreria, ma in una nuova veste grafica, la biografia “Storia di una passione politica” di Tina Anselmi con Anna Vinci e la prefazione di Dacia Maraini, pubblicato per la prima volta da Chiarelettere nel 2011.



