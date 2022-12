Ad Anna Puglisi la 23°edizione del ''Premio Francesca Serio''

Il 20 dicembre la consegna

Si rinnova anche quest’anno a Galati Mamertino (Me) la kermesse dedicata a Francesca Serio, paladina della lotta alla mafia e alle istituzioni “colluse”, attiva in Sicilia già a partire dal 1955 dopo il barbaro assassinio in una mulattiera di Sciara di Termini del figlio Turiddu Carnevale. In una Sicilia impantanata nella miseria e nella prepotenza dei latifondisti, mutilata dalla mattanza dei sindacalisti, Francesca Serio, supportata da Sandro Pertini e dal Partito Socialista, si fece portavoce dal basso di giustizia ed equità sociale.

Il premio, giunto alla ottava edizione, promosso dal Circolo Socialista Nebroideo “Italo Carcione” e patrocinato dal Comune di Galati Mamertino, con la partecipazione di Rifondazione Comunista, di Ipotesi 3 e dell’Istituto di Cultura Politica per la Questione Siciliana XQS, verrà consegnato per il 2023 ad Anna Puglisi, docente, attivista, scrittrice e fondatrice del Centro siciliano di documentazione "Peppino Impastato", da sempre attenta alla condizione femminile nel contesto mafioso.

Anna Puglisi, tra l’altro, ha ricevuto dalla Presidenza della Repubblica l’onorificenza di Commendatore della Repubblica con la seguente motivazione: "Con i suoi studi e la sua attività di raccolta di testimonianze di vita, svolta soprattutto attraverso il Centro siciliano di documentazione, intitolato a Giuseppe Impastato, ha valorizzato il contributo delle donne nella mobilitazione antimafia".

Alla cerimonia, che si terrà nell’aula consiliare “Turiddu Carnevale” di Galati Mamertino (Me) il prossimo 20 dicembre alle ore 17.30, dopo i saluti del sindaco, Avv. Vincenzo Amadore, interverranno Fabio Cannizzaro, docente e Presidente del Circolo Socialista Nebroideo Indipendente "Italo Carcione", promotore del Premio, Luciano Armeli Iapichino, docente di storia e filosofia e saggista, Franco Blandi, pedagogista e scrittore, Umberto Santino, cofondatore del Centro siciliano di documentazione "Peppino Impastato".

Inoltre, è previsto l'intervento delle alunne e degli alunni della classe III B della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo di Torrenova (Me) coordinati dalla prof.ssa Carmen Maugeri.

Prima di Anna Puglisi, il prestigioso riconoscimento declinato al femminile e amplificatore di istanze dal basso scevre da logiche di protagonismo e passerelle, è stato assegnato ad Angela Manca, Sonia Alfano, Augusta Schiera Agostino, Margherita Asta, Fiammetta Borsellino, Selima Giuliano e Luisa Impastato.