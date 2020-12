Nuovi guai per Recordare, anche la polizia di Malta indaga per riciclaggio

Nuovi guai per l'imprenditore di Palmi, Roberto Recordare. Secondo quanto riportato dal Times of Malta ad indagare sulle sue attività non vi sarebbe solo la Dda di Reggio Calabria, ma anche il Dipartimento anti crimini finanziari (Fcid) della polizia maltese.

Secondo gli inquirenti sarebbe la mente economico-finanziaria delle mafie.

Il suo nome emerge in un'informativa della Squadra mobile di Reggio Calabria allegata agli atti del processo contro le cosche di Sant'Eufemia d'Aspromonte scaturito dall'operazione "Eyphemos". E secondo gli elementi raccolti, anche grazie all'uso di intercettazioni è emerso che tramite Recordare la criminalità organizzata voleva riciclare 136 miliardi di euro.

Inoltre lo stesso imprenditore affermava di aver gestito denari pari a 500 miliardi di euro.

A Malta risulta proprietario di due società, la "Golem Malta Ltd" e la "Recordare Holding", entrambe domiciliate presso la sede della RSM Malta, branch maltese del colosso della consulenza finanziaria RSM. Le due società sono registrate come fornitrici di software per entità della pubblica amministrazione in Sicilia.

Il portavoce della polizia ha confermato che l'inchiesta è condotta dall'unità che lotta contro il riciclaggio di denaro, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Il Times of Malta riporta che, parlando con l'International Consortium of Investigative Journalism (Icij), l'imprenditore ha affermato di avere appreso delle inchieste solo dai media italiani ed ha definito l'intera vicenda come "una farsa".

Inoltre ha dichiarato all'Icij che "le ipotetiche transazioni bancarie oggetto delle inchieste non hanno nulla a che vedere con la Mafia e si riferiscono ai miei servizi di consulenza per terze parti che ho gestito in un contesto internazionale".

Il quotidiano maltese scrive che, secondo le ultime visure pubbliche disponibili, le due società maltesi di Recordare nel 2017 avevano conti presso la Bank of Valletta. Un portavoce della banca maltese ha detto di non poter dare informazioni finanziarie sui propri clienti, ma ha anche aggiunto che l'istituto negli ultimi 18 mesi ha chiuso i conti di molti individui e società che non rispettavano i criteri di rischio della banca.



