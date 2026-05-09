Roberto Savi parla di servizi: messaggio calcolato? Carbone: si muove in territorio grigio

Morto suicida a gennaio l'ex poliziotto complice della banda della Uno Bianca Pietro Gugliotta

I servizi segreti, o gente di Roma, prima “ci hanno aiutato”, poi “ci hanno fatto prendere".

Ma chi?

“La Finanza era uno, poi c'erano gli altri”.

Roberto Savi dice di andare spesso a Roma (tutte le settimane, 2-3 giorni): gli appuntamenti sono vicini all’Altare della Patria (fontanella, Piazza Venezia). Parla di “finanza”, “altri”, “ognuno aveva il suo”, e di persone che “lavoravano per loro”. C’è anche un terzo livello: c’erano persone che li compravano e loro erano “abbastanza” sicuri di muoversi anche “se non del tutto”.

Sono delle novità assolute?

Non proprio: "ha detto cose che aveva detto nel ’95”: “Parlò allora di una 'rete investigativa' che offrì loro protezione". Non si tratta di un cambiamento né di sostanza, né di forma: "Quel Roberto Savi che ho visto in tv è lo stesso che io sentii per decine e decine di ore. Lui parlava sempre così, anche allora. Monosillabi. ‘Negativo’. Moltissimi ‘Non lo so’ e altrettanti ‘Non ricordo’. Il suo linguaggio è uguale a quello del ’94-’95. E poi c’erano quei lampi nello sguardo. Lampi che ho ritrovato anche oggi".

A dirlo è stato l’ex magistrato Giovanni Spinosa al ‘Resto del Carlino’: fu lui il pubblico ministero a Bologna che si occupò per anni dei delitti della cosiddetta banda della Uno Bianca, il gruppo criminale che tra il 1987 e il 1994 compì 82 azioni delittuose, uccise 24 persone e ne ferì oltre 100 tra Bologna, Romagna e Marche: supermercati, uffici postali, distributori di benzina, banche, i luoghi della vita quotidiana trasformati dai fratelli Savi in palcoscenico di sangue.

I familiari delle vittime dopo l'intervista hanno fatto sentire la propria voce e si sono detti “disgustati e nauseati da quell’intervista tv”. “Vogliamo un incontro urgente con la Procura – ha detto Alberto Capolungo, presidente dell’Associazione Vittime della Uno Bianca e figlio di Pietro, l’ex carabiniere ucciso nell’armeria di via Volturno –. Che si proceda ora con i riscontri sui fatti a cui fanno riferimento queste nuove affermazioni: i viaggi a Roma per incontrare qualcuno? Non credo sia difficile da accertare o smentire, quindi si indaghi. Roberto Savi ha sollevato un polverone, ma a che scopo?”

Questo è il punto cruciale: perché?

Roberto Savi sa che in un paese come il nostro sono stati ‘suicidati’ collaboratori di giustizia eccellenti come Nino Gioè appena fecero accenno verso la direzione proibita degli apparati statali.

E soprattutto, l'intervista arriva qualche mese dopo il suicidio di Pietro Gugliotta, ex poliziotto condannato per i crimini della banda della Uno Bianca, trovato impiccato nella sua casa a Colle d’Arba (Pordenone) in Friuli a gennaio scorso. La notizia, come riportato dal Corriere della Sera, è uscita solo oggi. Non aveva ucciso nessuno ma aveva partecipato a delle rapine; ha scontato 14 anni, beneficiando dell’indulto, ed era fuori dal 2008. Da allora si era rifatto una vita, con una nuova moglie e un lavoro. Anche per questo il suo gesto è stato un choc, per i familiari e per la sua avvocata di sempre Stefania Mannino. Gugliotta sapeva delle nuove indagini sulla Uno Bianca ma, a quanto si apprende, non aveva ricevuto alcuna convocazione.

È stata anche questa solo una terribile coincidenza?

Eppure l'ex capo della banda dei poliziotti-killer non sembra farsi troppi problemi a dire che vennero uccise delle persone su richiesta proprio dei servizi. Durante l'intervista a Belve Crime nel carcere di Bollate (con Francesca Fagnani) Savi parla della strage dell’armeria di via Volturno: il 2 maggio 1991 i componenti della banda fecero irruzione uccidendo due persone, Licia Ansaloni, la titolare dell'esercizio, e Pietro Capolungo, un carabiniere in congedo che collaborava nel negozio. Savi, nell’intervista, ammette che l’obiettivo principale non era la rapina alle pistole, ma uccidere Capolungo “perché lui stava facendo qualcosa che non andava. Lui lavorava per i Carabinieri all’estero, era ex dei servizi particolari dei Carabinieri. Servizi segreti dell’Arma”. "C’era un giro di armi, di persone che passavano, entravano, andavano da quell’armeria lì."

Vi hanno chiesto di eliminarlo?

"Volevano una scusa, farlo fuori in qualche maniera. Fatti dare una pistola, c’è una pistola sua."

Di certo, ha ricordato il criminologo forense Federico Carbone in un articolo pubblicato su Dark Side che “quando Savi, oggi, parla di ‘protezione dei servizi’ e di omicidi eseguiti 'per conto' di apparati che poi lo avrebbero abbandonato, si muove esattamente dentro questo territorio grigio in cui il racconto del singolo killer si sovrappone, in modo interessato, a decenni di omissioni e segreti di Stato".

Carbone descrive il caso dell’armeria Ansaloni di via Volturno a Bologna come “emblematico”, in quanto “una testimone fornisce un identikit perfetto di Roberto Savi, riconosciuto anche dal titolare dell’armeria che lo aveva come cliente abituale, ma l’informazione non viene adeguatamente valorizzata”.

D'altronde “le indagini sulla Uno Bianca sono state segnate da ritardi, errori macroscopici e veri e propri depistaggi, al punto che circa 150 persone, a vario titolo, finirono sotto inchiesta per reati che in seguito verranno ricondotti al gruppo dei Savi”, si legge nell'articolo. Al vertice, ha ricostruito, c’erano appunto i fratelli “Roberto, Fabio e Alberto Savi, affiancati da altri tre complici – Pietro Gugliotta, Marino Occhipinti e Luca Vallicelli: quasi tutti erano poliziotti in servizio, armati e addestrati dallo Stato che avrebbero dovuto servire”.

"L’intervista arriva dopo trentadue anni, in un momento in cui la Procura di Bologna ha riaperto il fascicolo Uno Bianca anche sulla base di un corposo esposto degli avvocati Luca Moser e Alessandro Gamberini, che ipotizzano un movente eversivo e chiedono di verificare mandanti e coperture. Come criminologo, non posso non rilevare che dichiarazioni così esplosive, lanciate prima in televisione e solo dopo – forse – in sede giudiziaria, rischiano di spostare l’attenzione dall’accertamento tecnico dei fatti alla costruzione di una nuova immagine pubblica dell’ergastolano, più funzionale a un’eventuale richiesta di benefici che alla verità”, ha scritto Carbone.

I magistrati, peraltro, sono ben consapevoli che quella di Savi potrebbe essere una possibilità. E non è scontato che vogliano sentire Alberto, detenuto in Veneto, l’unico ad aver intrapreso un percorso di riabilitazione tanto da aver già usufruito di diversi permessi premio.

Come ricostruito da Carbone, “nel saggio L’Italia della Uno Bianca, Spinosa documenta voragini investigative, bugie e depistaggi, sostenendo che l’azione dei Savi sia stata eterodiretta e inserita in un più ampio disegno di criminalità organizzata e stragismo, con legami con mafia catanese, camorra cutoliana e ambienti contigui alla trattativa Stato–mafia. Lo stesso Spinosa collega la sequenza di delitti della Uno Bianca alla linea temporale delle bombe di Pippo Calò, delle stragi del 1993 e dei comunicati della Falange Armata, arrivando a ritenere l’arresto dei Savi come l’atto conclusivo di una strategia stragista di destabilizzazione, più che la chiusura di un semplice ‘romanzo criminale’ di provincia”.

Nel frattempo, la nuova inchiesta condotta dalla procuratrice aggiunta Lucia Russo e dal sostituto Andrea De Feis, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido, avanza a passi spediti e ha già trovato riscontri importanti sul tema chiave, quello dei complici mai trovati, sollevato dai parenti delle vittime nell’esposto che ha dato vita alle indagini sul gruppo di poliziotti-killer.

"Il progetto Uno Bianca - continua Spinosa nell'intervista al Resto del Carlino - è una componente del progetto complessivo denominato Falange Armata. La ricerca dei complici? Non bisogna cercare solo i complici dei Savi, ma capire, appunto, il progetto all’interno del quale erano inseriti. Se si capisce questo, si capisce anche chi sono i loro padroni. C’era un disegno eversivo ben preciso. Dal punto di vista mio personale, e umano, tutta questa storia rappresenta una tristezza terribile per il mio Paese".

Molti delitti vennero, scrive sempre Carbone, “rivendicati dalla misteriosa sigla 'Falange Armata', la stessa che appare a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta in connessione con stragi mafiose, attentati e episodi di violenza politica, suggerendo un possibile intreccio tra criminalità comune, apparati deviati e strategia della tensione”. “Se le nuove dichiarazioni di Savi hanno un senso, è solo quello di riaprire lo spazio per un lavoro investigativo serio, che valorizzi l’intuizione di chi – come Giovanni Spinosa – ha avuto il coraggio di dire, quando non era di moda, che la Uno Bianca non era solo la storia di tre fratelli armati, ma un tassello di una strategia più ampia in cui lo Stato e le sue ombre sono ineludibilmente parte in causa”.

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