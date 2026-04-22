Interrogazione M5S: nella lente il 'caso Perfido' e le decisioni prese fuori dalle regole

Un atto ispettivo presentato dal MoVimento 5 Stelle riporta al centro dell’attenzione parlamentare la gestione di una proposta di iniziativa popolare nel Comune di Albiano. A firmare l’interrogazione sono i deputati Stefania Ascari e Antonio Ferrara, che chiedono al Ministro dell’Interno chiarimenti su quanto accaduto, con particolare riferimento alla mancata costituzione di parte civile dell’ente nel secondo troncone del processo “Perfido”.

La vicenda prende le mosse il 24 febbraio 2025, quando trentaquattro cittadini avevano formalizzato una richiesta facendo leva sull’articolo 7 dello Statuto comunale. L’obiettivo era esplicito: sollecitare il Comune a tutelare la propria immagine in relazione alle pesanti accuse rivolte a esponenti delle Forze dell’Ordine attivi sul territorio negli anni 2014-2015.

A questa iniziativa è seguita una risposta negativa, sottoscritta dal Sindaco Martino Lona il 6 marzo 2025. Tuttavia, secondo quanto denunciato, tale decisione non sarebbe stata preceduta da un confronto pubblico e formalizzato all’interno del Consiglio Comunale, come invece previsto dalle norme statutarie.

Un elemento decisivo emerge grazie all’intervento del Difensore Civico della Provincia Autonoma di Trento. Dalla verifica condotta risulta infatti l’assenza totale di un verbale consiliare relativo alla questione. Lo stesso Comune ha riconosciuto che la proposta è stata esaminata dal Sindaco insieme ad alcuni consiglieri nell’ambito di una “riunione convocata informalmente per le vie brevi”.

“Il rispetto delle procedure statutarie non è un fastidioso formalismo, ma la garanzia che la democrazia funzioni,” dichiarano i deputati del M5S. “Sottrarre una proposta popolare al dibattito pubblico in aula per gestirla privatamente ‘per le vie brevi’ significa privare i cittadini della trasparenza e della possibilità di verificare come e perché i loro eletti prendano certe decisioni".

Con l’interrogazione parlamentare (4/07644 del 21 aprile 2026), il MoVimento 5 Stelle chiede quindi al Ministro se sia a conoscenza della vicenda e quali iniziative intenda adottare per assicurare il pieno rispetto degli Statuti comunali, evitando che pratiche informali, prive di valore giuridico, possano sostituire il confronto democratico nelle sedi istituzionali.

I rappresentanti pentastellati, insieme al M5S del Trentino, sottolineano infine come trasparenza amministrativa e contrasto alle infiltrazioni siano elementi imprescindibili per la tutela delle istituzioni. Il caso di Albiano, evidenziano, costituisce un precedente allarmante: la partecipazione dei cittadini non può essere archiviata tramite comunicazioni private fondate su incontri informali e senza alcuna documentazione ufficiale.



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