Ampliare l’arbitrio dell’esecutivo: il nodo cruciale della riforma della Corte dei Conti

La riforma della Corte dei Conti mira a deregolamentare la gestione della “cosa pubblica”, riducendo i contrappesi democratici a scapito della trasparenza e della legalità. Questa affermazione non è meramente retorica: essa mette in rilievo una serie di elementi normativi e organizzativi che, se attuati, modificano in modo sostanziale l’equilibrio tra potere esecutivo e funzioni di controllo. In termini concreti, la deregolamentazione può tradursi nella semplificazione di procedure di verifica, nella limitazione dei poteri sanzionatori e nella rimodulazione dei criteri di responsabilità erariale; tutte modifiche che, collegate tra loro, tendono a ridurre le garanzie di legalità nel perseguimento degli interessi pubblici.

Non siamo soltanto di fronte a una preoccupazione della magistratura contabile poiché si tratta di una battaglia che coinvolge l’intera società civile. La tutela dei beni pubblici e la corretta gestione delle risorse sono infatti questioni di interesse collettivo: cittadini, associazioni, organizzazioni non governative e amministrazioni locali hanno un ruolo diretto nella domanda di trasparenza e responsabilità. In altre giurisdizioni europee, ad esempio, revisioni analoghe hanno suscitato reazioni sociali per la possibile perdita di vigilanza capillare. L’attenzione della società civile si giustifica anche con dati empirici che mostrano come il controllo pubblico contribuisca a ridurre fenomeni di cattiva gestione e spreco di risorse. L'obiettivo della riforma della Corte dei Conti appare chiaro: comprimere i presidi di legalità e restringere il perimetro del potere giudiziario per ampliare l’arbitrio dell'esecutivo. Questa dinamica, descritta anche nella letteratura comparata sulla separazione dei poteri, segnala un mutamento degli equilibri istituzionali: delegittimare o rendere più limitato il ruolo giudiziario favorisce decisioni esecutive meno vincolate da controlli formali. Una conseguenza attesa è la riduzione delle integrazioni di responsabilità che derivano dall’azione giudiziaria preventiva e successiva, con possibili ricadute sulla qualità delle decisioni pubbliche.

La riduzione della responsabilità e dei poteri sanzionatori incentiva una gestione meno rigorosa delle finanze pubbliche. Dal punto di vista teorico, l’assenza di un deterrente efficace produce incentivi perversi: funzionari e amministratori, percependo un rischio di sanzione diminuito, possono adottare comportamenti meno prudenti nella gestione del denaro pubblico. La letteratura economica e giuridica sull’incentivazione e sulla deterrenza conferma che la previsione di responsabilità effettive è uno strumento essenziale per contenere corruzione, sperpero di denaro pubblico ed evitare l’inefficienza amministrativa. Studi comparati suggeriscono che sistemi con controlli robusti e meccanismi di responsabilità chiari presentano, mediamente, livelli inferiori di gestione inefficiente delle risorse. Senza il timore di conseguenze sanzionatorie, il rigore contabile diventa un'opzione, non un dovere. A livello pratico ciò significa che criteri quali prudenza, trasparenza nella rendicontazione e rispetto delle procedure amministrative possono venire reinterpretati come mere linee guida piuttosto che obblighi vincolanti. Ne derivano rischi reali: il deterioramento della fiducia pubblica nelle istituzioni, incremento di pratiche clientelari e una più elevata probabilità di commissariamenti finanziari delle amministrazioni locali, con ulteriori costi sociali ed economici a carico di cittadini.

La riforma punta a un accentramento decisionale che, di fatto, depotenzia il ruolo dei procuratori regionali, sacrificando la capillarità della vigilanza sul territorio in favore di una gestione verticistica. Questo passaggio implica non soltanto una redistribuzione dei poteri all’interno della Corte dei Conti, ma anche una modifica della modalità di rilevazione e intervento sui fenomeni locali. L’esperienza amministrativa dimostra che controlli decentrati permettono una conoscenza più approfondita delle specificità territoriali e una risposta tempestiva a irregolarità. Al contrario, un modello centralizzato rischia di perdere tali capacità diagnostiche, riducendo l’efficacia del sistema di controllo. Vincolare l'intervento di controllo contabile alla sola istanza dell'amministrazione o della politica significa, di fatto, annullare l’indipendenza del controllo preventivo. Una Corte dei Conti che agisca “su chiamata” perde la possibilità di intraprendere interventi d’iniziativa, funzionali a prevenire danni erariali e a tutelare l’interesse pubblico. La magistratura smette di essere un controllore terzo per diventare un consulente "su chiamata": tale trasformazione cambia radicalmente la natura dello strumento di garanzia che la Corte dei Conti rappresenta nel sistema costituzionale. In termini comparatistici, le democrazie che hanno limitato l’iniziativa degli organi di controllo hanno spesso osservato effetti negativi sulla qualità della governance.

Limitare la responsabilità erariale e le possibilità di risarcimento crea uno "scudo" per gli amministratori, alimentando un senso di irresponsabilità che ricade direttamente sulle tasche dei cittadini. La riduzione degli strumenti di tutela finanziaria e risarcitoria produce un trasferimento del rischio e dei costi verso la collettività: quando i meccanismi di ristorno sono deboli, l’onere degli sprechi e delle inefficienze è sostenuto dal bilancio pubblico, con effetti redistributivi regressivi. Una riforma equilibrata dovrebbe combinare efficienza procedurale con strumenti efficaci di responsabilizzazione, prevedendo ad esempio standard chiari di trasparenza, meccanismi di responsabilità proporzionati e canali di controllo preventivo partecipato. La riforma proposta solleva questioni fondamentali relative all’equilibrio tra efficienza amministrativa e tutela della legalità. La sfida consiste nel conciliare la semplificazione necessaria per l’azione pubblica con la preservazione di presidi di controllo che garantiscano trasparenza, responsabilità e protezione dell’interesse collettivo. Un percorso riformatore responsabile dovrebbe basarsi su analisi comparative, valutazioni d’impatto e partecipazione pubblica, affinché le modifiche non compromettano la capacità dello Stato di esercitare una governance eticamente e finanziariamente sostenibile. Il controllo preventivo della Corte dei conti è fondamentale perché garantisce la legittimità e la correttezza contabile degli atti amministrativi del Governo e delle Pubbliche Amministrazioni prima che producano effetti giuridici. Assicura la copertura finanziaria, previene sprechi di denaro pubblico, corruzione e irregolarità contabili, agendo come presidio neutrale ed esterno a tutela del bilancio dello Stato e dei cittadini. Incidere su quest’ultimo aspetto significa ridurre la Corte dei Conti ad un ruolo marginale svuotandone la sua funzione di controllo contabile.

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