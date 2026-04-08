L'altra metà del cielo nonviolento: Vincenzina Mangano e la forza del divenire

Di fronte al "gigante" Danilo Dolci, il libro di Libera Dolci svela l'identità di una donna che ha saputo farsi protagonista di un cambiamento silenzioso ma radicale

Esistono figure che la storia tende a relegare in un cono d’ombra, definendole per riflesso o per vicinanza. Ma poi arrivano libri necessari come "Vincenzina, mi chiamo Vincenzina", scritto da Libera Dolci ed edito da Dante & Descartes, che rompono il silenzio e restituiscono verità a un’esistenza straordinaria. Non è solo la biografia della moglie di Danilo Dolci, il "Gandhi di Sicilia” - padre della stessa autrice - ma il ritratto di una donna che ha saputo abitare la complessità di un’epoca difficile con una dignità senza pari.

Il pregio maggiore dell'opera risiede nel mostrare come Vincenzina non sia nata "eroina". Lo è diventata. La sua è una metamorfosi maturata in contesti sociali e temporali aspri, dove la scelta della nonviolenza e dell'attivismo non era una moda intellettuale, ma una sfida quotidiana alla miseria e alla sopraffazione. Come descritto dalle delicate pennellate dell’autrice e dalle testimonianze che nel testo si fondono in una voce univoca, Vincenzina emerge come una figura che ha saputo forgiare il proprio carattere nell'azione. Se Danilo era l'architetto del sogno, Vincenzina ne è stata, con ogni probabilità, il cemento invisibile e tenace. Attraverso il racconto di Libera Dolci, il lettore incontra una donna che non ha mai smesso di essere sé stessa, nonostante le pressioni di un ambiente spesso ostile. La sua bellezza interiore, narrata con un tono che oscilla tra il rispetto filiale e il rigore della testimonianza storica, ci insegna che la vera forza non risiede nel clamore, ma nella coerenza. "Non si può che amare la figura di Vincenzina Mangano," si legge tra le righe di chi ha vissuto quei momenti, "...straordinaria non perché lo nacque, ma perché lo divenne in ambiti sociali e temporali difficili.” L'opera di Libera Dolci non è dunque solo un omaggio alla madre, ma un monito per il presente. In un’epoca di protagonismi urlati, la vita di Vincenzina Mangano ci ricorda che il cambiamento sociale ha bisogno di radici profonde e di persone capaci di sostenere il peso della speranza con la fatica di ogni giorno. Il libro è un invito a riscoprire quella Sicilia del dopoguerra non solo attraverso le gesta dei suoi uomini più celebri, ma attraverso lo sguardo e il coraggio di donne che, come Vincenzina, hanno saputo dire: "Eccomi, ci sono anche io".



IL LIBRO: libreriedantedescartes.com



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