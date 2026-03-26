Gasparri lascia guida dei senatori di Forza Italia: pressing per sostituirlo con Stefania Craxi

È convocata per le 16.30 a palazzo Madama una riunione dei senatori di Forza Italia. L'ordine del giorno, firmato dal presidente Maurizio Gasparri, dice tutto: "Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo".

La sconfitta al referendum continua a produrre effetti profondi. A quanto emerge da fonti parlamentari del partito, riportate oggi dal Fatto, tra i 14 senatori azzurri su 20 che hanno sottoscritto una lettera per chiedere il cambio al vertice del gruppo a Palazzo Madama figurano anche i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati. Nella missiva si sostiene, in sostanza, che per preservare l’unità del partito sia necessario sostituire il capogruppo Maurizio Gasparri. La figura che al momento appare più probabile come successore è Stefania Craxi, che attualmente presiede la commissione Esteri e Difesa.

La mossa è partita esplicitamente dal presidente della Lazio Claudio Lotito, che ieri, al termine di trattative riservate durate diversi giorni, ha invitato i colleghi di partito al Senato a firmare la richiesta di rimozione di Maurizio Gasparri. Una iniziativa che avrebbe ricevuto il sostegno di Marina Berlusconi e che vede tra i suoi principali sostenitori anche la ministra delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nel frattempo, le tensioni si sono spostate anche nella sede nazionale del partito. Ieri il segretario Antonio Tajani ha convocato i vertici per rilanciare l’organizzazione dei congressi regionali. Una scelta che non ha trovato il consenso unanime di alcuni esponenti di spicco.

La vicepresidente del Senato Licia Ronzulli ha manifestato il proprio malessere, dichiarando di attendersi, invece di una discussione sui congressi, “analisi del voto” referendario, evidenziando la sconfitta al Sud nonostante la presenza di 3 governatori azzurri e avanzando la proposta di introdurre le primarie. Critiche analoghe sono arrivate dal responsabile dei dipartimenti Alessandro Cattaneo, che ha invitato a ripartire dai contenuti concreti come economia ed energia.





Bartolozzi potrebbe tornare in magistratura o ad altro incarico governativo

Con le dimissioni - avvenute ieri - di Daniela Santanchè si riapre anche il capitolo del possibile rientro in magistratura di Bartolozzi. In linea di principio, a ostacolare il ritorno nell’ordine giudiziario dovrebbe esserci la legge Cartabia sulle porte girevoli tra politica e magistratura, entrata in vigore a giugno 2022. Secondo tale riforma, i magistrati (ordinari, contabili o amministrativi) che hanno ricoperto ruoli di vertice nei ministeri non possono rientrare immediatamente in toga, ma devono trascorrere un anno di “purgatorio” svolgendo funzioni non apicali presso il dicastero di appartenenza, l’Avvocatura di Stato o la Presidenza del Consiglio. Inoltre, per i tre anni successivi al rientro negli uffici giudiziari, non possono assumere incarichi direttivi o semidirettivi (quali presidente di Tribunale, Corte d’Appello, procuratore capo, procuratore aggiunto o presidente di sezione).

La stessa regola varrebbe dunque anche per la “zarina”. Tuttavia, una norma specifica inserita l’anno scorso nella legge di conversione del decreto Milleproroghe ha sospeso retroattivamente per quattro anni l’applicazione di questa disposizione anti-porte girevoli.

Grazie a un emendamento leghista voluto dal governo, la norma si applicherà solo “agli incarichi assunti dopo il 31 agosto 2026” nelle amministrazioni coinvolte negli interventi del Pnrr (cioè tutti i ministeri). In questo modo la maggioranza ha evitato che decine di capi e vicecapi di gabinetto, capi e vicecapi di dipartimento e segretari generali dovessero essere “retrocessi” per un anno a ruoli di semplici funzionari.

L’emendamento permette inoltre di rientrare direttamente con funzioni dirigenziali e non da magistrato ordinario. Un precedente è rappresentato da Alberto Rizzo, predecessore di Bartolozzi come capo gabinetto di Nordio, che dopo le dimissioni nel 2024 è diventato subito presidente del Tribunale di Modena. Si vocifera che l’ex deputata possa ricevere presto un nuovo incarico governativo in un’azienda di Stato o in un organismo internazionale. In ogni caso, se decidesse di tornare a indossare la toga, potrebbe farlo immediatamente e con un ruolo di alto profilo.



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