Procura di Roma indaga Mauro Caroccia e la figlia. Governo fascista blinda Delmastro

"La situazione del sottosegretario Andrea Delmastro si fa sempre più indecente con il passare delle ore, la difesa d'ufficio della presidente Meloni appare ormai grottesca e ogni minuto che passa senza che Delmastro lasci il ministero della Giustizia non fa che infangare ulteriormente le istituzioni". Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Antimafia e Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero de Raho ex procuratore nazionale antimafia, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Michele Gubitosa, Ada Lopreiato, Luigi Nave e l’ex procuratore generale di Palermo oggi senatore Roberto Scarpinato sottolineando di "aver presentato una mozione di censura per chiedere alla premier Meloni di rimuoverlo immediatamente". "Il Domani e il Fatto Quotidiano hanno pubblicato foto che testimoniano come Delmastro frequentasse il ristorante di Mauro Caroccia come fosse casa sua, forse è il cliente più fedele della bisteccheria. Le foto - aggiungono - testimoniano come Delmastro si sia recato al ristorante di Caroccia, prestanome del boss Senese, anche a gennaio 2026, dopo aver ceduto le sue quote della "Le 5 forchette Srl" ad una società che appartiene a lui stesso, poco prima di sbarazzarsene definitivamente. A suggello di questo quadro sconcertante per chi ha in mano la giustizia italiana, il fatto che ospite delle cene di Caroccia sia stata anche la 'zarina' del ministero Giusi Bartolozzi. Questo governo non conosce la vergogna oltre ad avere una concezione sconcertante della legalità e dell'etica pubblica".

Intanto la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Mauro Caroccia, 50 anni, già condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con aggravante mafiosa, e sua figlia Miriam Caroccia, 19enne, titolare del ristorante "Bisteccheria d’Italia" nel quartiere Colli Albani di Roma. L’accusa è di riciclaggio e intestazione fittizia di beni, nell’ambito di un’inchiesta che punta a ricostruire l’origine dei capitali investiti dalla famiglia Caroccia nella società "Le 5 Forchette Srl", di cui fino al 27 febbraio 2026 era socio anche il sottosegretario alla Giustizia - che non risulta coinvolto nell’inchiesta. La società, costituita il 16 dicembre 2024 a Biella, vedeva tra i soci, oltre a Miriam Caroccia (con il 50% delle quote e ruolo di amministratrice unica), lo stesso Delmastro (25%), l’immobiliarista Donatella Pelle (10%), e tre esponenti piemontesi di Fratelli d’Italia: Elena Chiorino (vicepresidente della Regione Piemonte, 5%), Cristiano Franceschini (assessore comunale a Biella, 5%) e Davide Eugenio Zappalà (consigliere regionale, 5%). Gli altri soci, ad eccezione di Miriam, hanno ceduto le proprie quote il 5 marzo 2026, una settimana dopo la condanna definitiva di Mauro Caroccia per reati legati al clan Senese, guidato da Michele Senese, detto “‘O Pazzo”. Le indagini, condotte dai pm romani e dalla Guardia di Finanza, si concentrano sulla ricostruzione dei flussi finanziari che hanno permesso alla famiglia Caroccia di acquisire il 50% della società proprietaria del ristorante "Bisteccheria d’Italia", aperto il 3 aprile 2024. Il locale, già sequestrato dall’Antimafia, era stato al centro di precedenti inchieste per riciclaggio e intestazione fittizia, con condanne definitive per Caroccia già nel 2020 e nel febbraio 2026. Delmastro, che ha frequentato assiduamente il ristorante anche dopo la cessione delle quote, è stato fotografato nel locale in almeno tre occasioni: ottobre 2023, giugno 2025 e gennaio 2026, l’ultima delle quali in compagnia di un sindacalista della polizia penitenziaria. Le foto, pubblicate da “il Fatto Quotidiano" e “il Domani", dimostrano che il sottosegretario ha continuato a recarsi nel locale anche dopo la condanna di Caroccia, alimentando le polemiche politiche. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di censura contro Delmastro, accusando il governo di "non conoscere la vergogna" e di difendere un esponente istituzionale che "infanga le istituzioni". Anche Angelo Bonelli (Europa Verde) ha chiesto le dimissioni immediate: "Come faceva Delmastro a non sapere che già nel 2020 Guardia di Finanza e DDA avevano concluso un’inchiesta sul riciclaggio che coinvolgeva proprio quell’attività?". La Procura sta inoltre indagando sui pagamenti in contanti delle quote societarie, per i quali non risulta alcuna certificazione ufficiale. Il caso ha scatenato un dibattito in Commissione Antimafia, dove Delmastro sarà ascoltato dopo il referendum. Nel frattempo, le opposizioni insistono per una audizione urgente, mentre la premier Giorgia Meloni ha finora difeso il sottosegretario, definendo il suo comportamento "leggero" ma escludendo connivenze con la criminalità organizzata.



Foto © Imagoeconomica



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