Si dice di me: da Forcella a Udine il riscatto delle donne

Nel film documentario di Isabella Mari quel piccolo grande miracolo di Marina Rippa

Udine. L’incipit è alquanto esaustivo: “Nel cuore di Napoli, Marina Rippa guida da trent’anni donne di tutte le età attraverso il teatro, trasformando un laboratorio in uno spazio vitale di libertà e di emancipazione. Mentre le loro storie intrecciano passato, presente e futuro, lo spazio scenico diventa il luogo dove riscrivono le loro vite e trovano la forza nella sorellanza, dimostrando che la condivisione è il vero strumento di riscatto”. Che risplende in tutta la sua prepotente vitalità nel bellissimo film documentario di Isabella Mari “Si dice di me”, premiato nel 2024 alla Festa del Cinema di Roma. Siamo alla serata conclusiva della sesta edizione di “DIMMI – Le donne raccontano”, che a tutti gli effetti viene definita come “un percorso di pensiero e formazione rivolto in particolare alle nuove generazioni che, attraverso discipline diverse (filosofia, storia, letteratura, diritto), approfondisce il sapere femminile e la storia delle donne”. L’idea nasce da Puntozero società cooperativa ed è promossa da Alchemilla, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Bottega Errante, Università degli Studi di Verona, associazione Venezia e Istituto comprensivo Macor di Romans d’Isonzo. La sala Eden del cinema Visionario riflette i volti di tante, tantissime donne, di tutte le età, ma anche di diversi uomini. L’attrice friulana Aida Talliente fa da padrona di casa e introduce la proiezione del film raccontando la storia di Marina Rippa da quando si è specializzata in psicocinetica e nel metodo Feldenkrais. Nel 1992 Marina fonda il gruppo di ricerca teatrale “libera mente”, e nel 2012 l’associazione “f.pl. femminile plurale”. Ma è dal ‘96 che “indaga sull’universo femminile, realizzando progetti teatrali con donne non professioniste di tutte le età”. Ecco che si arriva al progetto “La scena delle donne” nel quartiere Forcella di Napoli, che cura dal 2007 in collaborazione con enti e istituzioni. Che però, a volte, non sono poi così collaborativi. Certo è che questo non le ha impedito e non le impedisce di continuare ostinatamente a mantenere in vita un progetto che si snoda attraverso un viaggio infinito. Accanto a lei c’è la regista e documentarista di Amantea, Isabella Mari, laureata in “Comunicazione e Dams” e magistrale in “Linguaggi dello Spettacolo, del Cinema e dei Media”. Una fitta esperienza nel mondo del cinema, la sua, sempre con quella grande passione che contraddistingue le donne calabresi. Nel 2016 ha partecipato alla 73a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in qualità di giurata per le categorie “Venezia Classici” e “Documentario sul cinema”. E dal 2018 cura la direzione artistica di Amantea Comics, festival del fumetto e dell’animazione. Nel 2020, iniziando a filmare il laboratorio teatrale di Marina Rippa, Isabella si è ritrovata catapultata in un’esperienza di vita totalizzante, che è andata ben oltre la realizzazione di un film le cui riprese sono durate 4 anni.









Isabella Mari





Sullo schermo appaiono 25 donne del laboratorio teatrale, hanno tra i 29 e i 66 anni, stanno danzando lentamente mentre reggono un filo che le unisce. Ed è quell’unione tra sorelle che si sono ritrovate ad essere il cuore pulsante del film. Un’unione che riaffiora mentre ognuna di loro racconta la propria ribellione a forme diverse di patriarcato, di ignoranza, e di sopraffazione. Una donna racconta la sua storia mentre un’altra l’accompagna in una danza leggera. E quel lasciarsi accompagnare risuona come un atto liberatorio.

Un abito da sposa sulla scena ci riporta a Pippa Bacca, l’artista lombarda assassinata nel 2008 in Turchia durante la performance itinerante “Spose in viaggio”. Quell’abito rappresenta la dedica simbolica ad un’artista che si proponeva di attraversare, in autostop e vestendo un abito nuziale, undici Paesi in guerra per promuovere un messaggio di pace e fiducia nel prossimo. E il parallelismo con queste donne è vibrante.

“Mi sento guerriera perché...”, dicono le donne provenienti da 9 differenti zone e quartieri della città di Napoli. C’è chi aggiunge: “Per ribellarmi a una vita da miserabile”, e chi tocca altre corde: “Il teatro mi fa compagnia, come un grande amore. È come se fosse la mia famiglia”.

Melina racconta di suo marito che non voleva comprare i libri di scuola per i suoi figli, e lei che decide all’istante di cacciarlo di casa. Per poi doversi mettere subito a lavorare per mantenere la famiglia.

In un crescendo di musica e immagini ci si addentra nelle prove del laboratorio fino all’ultimo giorno prima del lockdown, è il 5 marzo del 2020. La musica di un tango accompagna ognuna di loro a parlare di sé. Poi è la volta della schermata multipla con i volti di tutte loro durante un collegamento zoom a farci rivere l’isolamento di quei mesi. Marina chiede loro di creare una sorta di diario personale, per sapere come stanno interiormente. Ogni donna racconta quindi come si sente e come sta vivendo quel periodo surreale.

Dopo più di 100 giorni si rivedono con le mascherine e riprendono le prove. E’ un primo tentativo di rinascita. Che ci accompagna fino al matrimonio tra Marina e il suo compagno di vita, Massimo, dopo 31 anni di convivenza. Nelle riprese dei festeggiamenti spartani ma autentici, la malattia del suo compagno traspare con grande dignità, le donne del laboratorio li abbracciano felici. Una musica di violini e violoncelli sospinge con leggerezza le donne che danzano lentamente. A novembre dello stesso anno la pandemia blocca di nuovo tutto quanto.

A giugno del 2021 si rivedono, ancora mascherine sui volti. Ma questo non impedisce di lasciar passare tutto l’amore di queste donne per Marina. Massimo non c'è più, l’emozione è palpabile, gli abbracci valgono più di mille parole. Ognuna di loro prende da un sacchettino un ricordo del compagno di Marina, una piccola effige dove Massimo sorride: un impulso a vivere, ad amare, ad andare avanti.

Lentamente le donne cominciano a camminare nell'atrio del palazzo, quasi fosse una processione laica.

Si cambia prospettiva, siamo all’archivio di Stato di Napoli per il nuovo lavoro “Antenate”. L’ambientazione è decisamente coinvolgente, tra scaffali pieni di vecchie carpette ricolme di documenti le donne leggono le battute. E’ il giorno precedente alla prima. C’è un po’ di tensione. Arriva il gran giorno, prima di iniziare si tengono tutte per mano e recitano quel rito scaramantico utilizzato dagli attori prima di andare in scena per augurarsi successo: merda merda merda!

Arriva il pubblico. Le persone si siedono sugli sgabelli e le donne di Forcella si muovono tutt'attorno, indossano un’ampia gonna bianca fino a terra e una maglietta nera. Buio. Una donna chiude un libro illuminato, l’opera si conclude, tutti applaudono, standing ovation.









Marina Rippa





Luci in sala, titoli di coda, e anche qui lunghi applausi per tutte le donne.

Aida Talliente introduce Isabella Mari che racconta gli inizi di questo lungo viaggio quando ascoltava i primi racconti di ribellione: “Tornavo a casa ubriaca, raccoglievo le loro storie. Marina le faceva sentire protette, c’era una cura reciproca. Quando i racconti diventavano troppo intimi li tagliavo dal montaggio per una forma di rispetto, e questo gesto mi ha avvicinato ancora di più a loro”. Il lavoro è mastodontico: quasi 300 ore di girato da ridurre a 68 minuti.

Dal canto suo Marina Rippa parla dell’importanza di “difendere a spada tratta il lavoro che si fa, un lavoro che spesso viene lasciato da parte dalle istituzioni”. Il riferimento è anche per quell’autorizzazione all’accesso ad una location, inizialmente concessa, che poi non era stata data lo stesso giorno che dovevano fare le prove.

“Non so cosa mi porti ad andare avanti - sottolinea Rippa - forse la necessità che sento mia e del gruppo di continuare, di approfondire, di contagiare e di esserci in un territorio dove non c'è nulla… Nel 2007 a Forcella per le donne non c'erano spazi di aggregazione…”. L’operatrice teatrale racconta di quando Nino D'Angelo diventa direttore artistico del teatro Trianon Viviani di Napoli e il progetto per le donne di Forcella prende corpo. “Sono tutte donne con le palle, fortissime. Le loro storie riguardano tutti, e non solo Napoli”.

Dopo il grande successo del laboratorio “la Regione mi ha chiamato per portarlo in giro, ma per me era come strumentalizzarlo, anche perché prima da parte loro c'era stata indifferenza, e non ho accettato”.

Un’indifferenza che nel suo racconto si riflette anche nell’assessore alle pari opportunità “che non è mai venuta a vedere di cosa si occupa il nostro laboratorio”. Che – e va sottolineato – è del tutto gratuito per chi vi partecipa.

In sala ci sono Anna e Patrizia, due donne del laboratorio tra le protagoniste del film. Le loro testimonianze confermano come l’attività che le impegna due volte a settimana per tre ore ciascuna abbia cambiato le loro vite. Patrizia è colei che nel film spiega come il teatro le abbia dato un grande amore: “Sono cambiata, ho iniziato a fare teatro perché mi faceva male il cuore. In quel momento mi sono accorta di chi ero, di chi sono, e ora comprendo le cose. Ho imparato ad essere più riflessiva, e adesso cerco di dare qualcosa agli altri. Quello che ricevo dal laboratorio lo voglio donare agli altri, perché il teatro insegna ad essere più generosi”.

Anna racconta invece di essere andata al laboratorio per sua figlia, che poi ha lasciato mentre lei è rimasta: “Ho iniziato a capire che mi posso raccontare in molti modi. Noi sappiamo cose di noi che nelle nostre case non sanno, significa poterci affidare, tra di noi… poter condividere i problemi…”.

L’ultimo sguardo è quello della fotografa Sara Petrachi che ha seguito le donne di Forcella e che ha colto i loro stati d’animo e le loro tensioni: “Mi sono sentita subito adottata da loro…”, racconta la fotografa che ultimamente si è trasferita a Udine. Ed è come se quell’amore si espandesse oltre ogni confine.



Info: Le donne raccontano



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