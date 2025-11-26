Omicidio Mattarella: targa non collegata al delitto, servì per una rapina

La procura di Palermo continua le indagini su Madonia, Lucchese e la ‘pista nera’

Nel gennaio del 2022 la procura di Palermo aveva deciso per l’archiviazione sul caso della targa che avrebbe potuto mettere in collegamento diretto il delitto di Piersanti Mattarella, ex presiedente della regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980, con i Nar (nuclei armati rivoluzionari).

La targa venne ritrovata a Torino, in via Monte Asolone, il 26 ottobre 1982, nel covo di Fabrizio Zani, anche lui estremista nero.

Oggi il ‘Fatto Quotidiano’ fa sapere che non solo non c’è un collegamento con l’omicidio del politico siciliano ma che era una normalissima targa il cui furto era stato denunciato il 24 marzo 1982 a Palermo poco prima di una rapina avvenuta il 26 marzo del 1982, sempre a Palermo.

Tale rapina viene descritta in una sentenza della Corte di Assise di Roma del 29 luglio 1986 in cui si condanna proprio Zani (che oggi vive libero dopo aver saldato il conto con la giustizia), riporta il ‘Fatto’: “Alle ore 14,30 del 26 marzo 1982 veniva compiuta una rapina a Palermo ai danni del collezionista d’armi Giovanni D’Espinosa. (…) tre giovani armati e con il volto travisato ingiungevano al D’Espinosa di consegnare una carabina Heckler Koch HK41 cal. 38 Winchester ed un revolver 38 special marca ‘Squires Bingham’ DC 254216 (…) il primo a parlarne era Walter Sordi” (terrorista dei NAR che collabora subito dopo l’arresto e il 27 settembre 1982) il quale racconta che “il gruppo facente capo al Nistri disponeva di un fucile Heckler Koch rapinato in Sicilia (…) tale rapina (…) fu fatta da Nistri Roberto, Zani, Stefano Procopio ed Enrico Tomaselli con una macchina prestata da un amico del Tomaselli”.

La sentenza prosegue: “A sua volta interrogato lo Zani, superando la originaria posizione difensiva negativa, ha confessato la propria complicità nell’azione delittuosa”. Mentre “Nistri e il Tomaselli hanno mantenuto ferme le loro posizioni negative”.

Filtrando tutti gli elementi rimane il dato che la targa PA563091 è stata rubata a Palermo e la denuncia è del 24 marzo 1982 ed è stata poi ritrovata dai carabinieri nel covo di Torino frequentato da Zani in via Monte Asolone. Nel mezzo una rapina.

L’ipotesi più probabile dunque è che la targa trovata a Torino nell’appartamento di Zani sia stata portata lì dallo stesso estremista, o dai suoi camerati.

Tutto questo non esclude la ‘pista nera’ per l’omicidio di Piersanti Mattarella: la procura di Palermo sta approfondendo il filone eversivo, insieme a quello mafioso che vede indagati i killer di Cosa nostra Giuseppe Lucchese e Antonino Madonia.

Fonte: ilfattoquotidiano.it

