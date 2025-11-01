Riciclaggio e usura: otto condanne legate alla 'Ndrangheta in Toscana

Sentenza dall’inchiesta “Vello d’oro”, nata dalla denuncia di un imprenditore strozzato da tassi usurari del 17% al giorno

Per anni, l’economia toscana sarebbe stata inquinata dal denaro sporco della ‘Ndrangheta. In particolare, denaro riconducibile alla cosca calabrese Scimone, capace di infiltrarsi silenziosamente nel cuore produttivo della provincia di Pisa, nel distretto del Cuoio di Santa Croce sull’Arno. A dimostrarlo sono le otto condanne su dodici imputati, riconosciuti colpevoli di reati che spaziano dall’usura al riciclaggio, dall’autoriciclaggio all’emissione di fatture false, veri strumenti attraverso cui il denaro cambiava pelle per tornare pulito.

Il tribunale ha fatto cadere l’aggravante dell’associazione mafiosa, ma non per questo ha indebolito il quadro accusatorio sulle frodi e le operazioni finanziarie sospette. Dietro le quinte - ha reso noto Repubblica - ci sarebbe stato Antonio Scimone, condannato a cinque anni e quattro mesi. Al suo fianco, il fidato referente in Toscana, Cosma Damiano Stellitano, quattro anni di reclusione, e Giuseppe Nirta, due anni e sei mesi, erede di un cognome pesante, lo stesso del capo della ’ndrina La Maggiore di San Luca. Per i tre, su alcune accuse è arrivata l’assoluzione o la prescrizione, ma il cuore del teorema investigativo è rimasto in piedi.

Tutto è iniziato nel 2014, con la denuncia di un imprenditore coraggioso. Ai carabinieri ha raccontato di un prestito ottenuto per salvare la sua attività. Un prestito che, da lì a poco, si sarebbe trasformato in un vero e proprio incubo, con interessi che crescevano a dismisura fino a toccare un aumento del 17% al giorno. È da quella denuncia che è nata l’inchiesta “Vello d’oro”, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze sotto la guida del pm Ettore Squillace Greco. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo tanto semplice quanto micidiale: i soldi arrivavano dalla Calabria e venivano giustificati come pagamento per acquisti mai esistiti, con fatture create per dare una parvenza di legalità. Un sistema ben congegnato che permetteva non solo di incassare denaro ripulito, ma anche di mascherare gli interessi usurari, presentati come normali transazioni commerciali.



