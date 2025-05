Carbone: il Bayesian e quelle casseforti svuotate da agenti esterni

Tutti i dettagli non raccontati dai media nell'articolo del criminologo forense



Lo yacht Bayesian si inclina, si riempie d’acqua e affonda in 16 minuti.

Il naufragio è avvenuto il 19 agosto 2024 al largo di Porticello, Sicilia, durante una tempesta con una tromba marina. Il relitto ad oggi si trova a 50 metri di profondità; il bilancio di quel tragico giorno è di 15 superstiti e 7 morti, tra cui figure di spicco: Mike Lynch: fondatore di Autonomy e Darktrace, consulente strategico con legami a MI5, MI6, CIA; gestiva dati sensibili legati a intelligence e sicurezza informatica, con collaborazioni con agenzie occidentali; Hannah Lynch, figlia di Mike Lynch; Chris Morvillo, legale di Lynch; Jonathan Bloomer, presidente europeo di Morgan Stanley; Stephen Chamberlain, ex socio di Lynch, morto due giorni prima del naufragio (17 agosto 2024) a Londra, investito da un’auto pirata (ufficialmente un incidente). Sopravvissuto è il comandante che ora è anche indagato.

Oltre a questo è sparito del materiale particolarmente compromettente come laptop cifrati, hard disk criptati, memorie SSD e chiavi fisiche di sicurezza con all'interno archivi digitali di valore strategico e geopolitico.

Tutto questo era contenuto in casseforti aperte con perizia chirurgica e poi chiuse con cura per mascherare la sottrazione. "Questa manovra, secondo gli analisti, era intesa a mascherare o ritardare il più possibile la scoperta della sottrazione mirata, forse per guadagnare tempo prezioso". Ha scritto il criminologo forense Federico Carbone su Dark Side.

"Individui che sapevano esattamente cosa cercare, dove trovarlo e come agire inosservati, minimizzando le tracce. Erano mossi dall’urgenza di recuperare quel materiale altamente sensibile, prima che le autorità potessero sequestrarlo, analizzarlo e comprenderne la portata". Un'operazione avvenuta probabilmente tra il 20 e il 22 agosto 2024, subito dopo il naufragio, da un team specializzato non autorizzato.





Le indagini

Dopo l'accaduto si è aperto un fascicolo a Termini Imerese per omicidio colposo. L'inchiesta italiana sta proseguendo in collaborazione con il l'MAIB britannico (Marine Accident Investigation Branch). Alla fine di agosto e i primi di settembre 2024 le prime ispezioni ufficiali rilevano le casseforti vuote; nella primavera del 2025 le analisi investigative confermano che ci sono state delle operazioni mirate proprio per cercare quel materiale.

Tuttavia le indagini hanno subito dei rallentamenti a causa di mancanza di dati cruciali, riserbo istituzionale e complessità burocratiche.

Nel mentre un'ulteriore tragedia si è aggiunta: all'inizio del mese è morto un subacqueo civile impegnato nel recupero.

Le complessità dell'accaduto ha portato la stampa mainstream ha riportare una narrazione di comodo che ha escluso ipotesi alternative.

"Il naufragio del Bayesian non può essere catalogato come semplice incidente: si tratta di una delle spy story più incredibili degli ultimi anni, con una squadra di recupero specializzata che si è mossa sotto gli occhi delle nostre autorità per recuperare materiale altamente riservato. La domanda è: il nostro governo ne era a conoscenza? O si è trattato di un’operazione clandestina di uno Stato estero?"; ha scritto il criminologo forense aggiungendo che "nei giorni immediatamente successivi all’inabissamento, forse già tra il 20 e il 22 agosto 2024, mentre i primi palombari e soccorritori autorizzati erano impegnati nelle delicate e complesse fasi di ispezione esterna, recupero dei corpi e messa in sicurezza del relitto a 50 metri di profondità, qualcun altro – un team estremamente abile, dotato di preparazione specifica e attrezzature adeguate – si era già mosso con inquietante efficienza e discrezione", ha scritto Carbone.

"Nel frattempo, il relitto del Bayesian è stato agganciato, faticosamente trainato e ora è in fase di sezione e analisi tecnica nei cantieri di Palermo. Ma la storia – quella vera, quella che si cela dietro la facciata dell’incidente – sembra già evaporata, dissolta nelle profondità marine o forse occultata da interventi esterni".



Fonte: Darksideitalia.it



Foto © Imagoeconomica



ARTICOLI CORRELATI

Naufragio Bayesian, il criminologo Carbone: ''Sabotaggio o una serie di tragiche coincidenze?''

Naufragio yacht Bayesian, indagato il comandante James Cutfield



Naufragio a Palermo: dubbi e misteri dietro l'affondamento del superyacht di Mike Lynch



Naufragio Bayesian, individuato il sesto corpo: è quello di Hannah Lynch