Centralità dell'UPP nel nuovo ''sistema'' giustizia: a Caltanissetta il convegno FP CGIL

In una aula magna piena in ogni suo posto, intitolata ai giudici Saetta e Livatino, del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta si è svolto il convegno organizzato dalla FP CGIl Sicilia e Caltanissetta, dedicato ai lavoratori e alle lavoratrici dell'Ufficio Per il Processo, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il DL 179/2012, istituito presso i Tribunali e le Corti di Appello: una sorta di staff del magistrato con compiti operativi nel sostegno all’attività giurisdizionale, una struttura organizzativa resa operativa mediante l’assunzione, con fondi PNRR, di oltre 8000 funzionari addetti all’UPP a febbraio 2022 con contratti a tempo determinato della durata di poco più di due anni, con lo scopo di ridurre i tempi dei processi e smaltire l’arretrato sia nel civile che nel penale. Di grande spessore gli interventi dei relatori invitati al convegno tra cui spicca quello del Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati dott. Giuseppe Santalucia che, collegato da remoto, ha ricordato l’importanza e la centralità strategica dell’Ufficio Per il Processo: "Vogliamo dare concretezza ad una idea che non può essere messa da parte, cioè quella di non disperdere un patrimonio importante come quello rappresentato del personale dell'UPP e fare uno scatto in avanti: la politica deve comprendere che una giustizia più efficiente è un risparmio enorme, abbiamo bisogno di magistrati ma anche di personale dedicato al lavoro dello stesso, un primo passo per ulteriori sviluppi in linea con altri ed importanti esempi europei.”











A marzo scorso, il Governo ha approvato la norma che prevede l’impegno a stabilizzare, a partire da luglio 2026, questi lavoratori ma ancora non dice quante risorse mette a disposizione né di quanto si aumenterà la dotazione organica.

"L'obiettivo dichiarato rimane la stabilizzazione di questo personale che rappresenta una risorsa preziosissima per il buon funzionamento della macchina della giustizia" ha ricordato il segr. gen. FP CGIl Sicilia Gaetano Agliozzo nel suo intervento di apertura.

"Vogliamo raccogliere esperienze e riflessioni sul ruolo di tanti lavoratori e lavoratrici dell'UPP ma vogliamo parlare di futuro, del futuro del suo capitale umano e farlo in termini di stabilizzazione" ha dichiarato Monica Genovese, segr. reg.le FP CGIl Sicilia nella sua introduzione all’evento.

Il dibattito, intenso e approfondito, moderato dal Consigliere della Corte Suprema di Cassazione dott. Giovambattista Tona, ha visto, tra gli altri gli interventi del Presidente del Tribunale di Caltanissetta dott. Cesare Zucchetto, del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta dott. Fabio D’Anna e del Segr. naz.le della FP CGIL Florindo Oliverio: il tratto comune e il dato condiviso complessivamente è quello che la ragionevole durata del processo attraverso l’organizzazione di questo Ufficio è una battaglia fondamentale ed uno sforzo a cui il Governo non può sottrarsi e che un grande plauso va fatto a questi funzionari che svolgono un’attività importante nonostante manchi una disciplina chiara nelle loro mansioni.