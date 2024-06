La X MAS: da servi dei nazisti a pedine dell'America nel dopoguerra

Nella democrazia italiana odierna, inneggiare alla Decima MAS è segno di patologia, immaturità e degrado politico. Con l'approvazione del premierato è lecito chiedersi se un giorno vedremo le bandiere con la 'X' sventolare dai banchi della maggioranza. Il capo della Decima Flottiglia, Junio Valerio Borghese, noto come il Principe Nero, fu implicato in un tentativo di colpo di Stato alla fine degli anni '70, insieme a una parte deviata dei servizi segreti e dei carabinieri, nel tentativo di rovesciare la democrazia italiana.



La vicinanza agli Americani

Borghese era anche vicino agli americani. Nel dopoguerra, fu salvato dal colonnello della CIA, James Angleton, responsabile dei servizi segreti militari americani in Italia. Angleton mantenne buoni rapporti con Borghese anche dopo la fine del conflitto. Inoltre, Borghese contribuì a plasmare la struttura dell'intelligence americana, inizialmente chiamata OSS, attingendo dagli ex gerarchi mussoliniani. La storia di Borghese e della Decima MAS è complessa, e ridurla a semplici slogan politici è un insulto alla storia e all'intelligenza.



La Strage di Portella della Ginestra e l'armistizio del 1943

Uno degli aspetti più complessi riguarda la strage di Portella della Ginestra. Nel giugno del 1944, agenti della polizia segreta fascista (Ovra), Francesco Martina e il milite della Decima MAS, Dante Magistrelli, si recarono a Partinico, in provincia di Palermo, per contattare la banda di Salvatore Giuliano. Durante la strage del 1° maggio del 1947, furono usati anche lanciagranate in dotazione alla Decima MAS, cooptata dai servizi segreti americani.

Con l'armistizio del 1943, la Decima Flottiglia si divise. I fedeli al nuovo governo Badoglio, sotto il capitano Ernesto Forza, combatterono con gli alleati e cambiarono il nome in ‘Mari Assalto’. Tuttavia, la Decima MAS tradizionale, comandata da Borghese, rimase fedele alla Repubblica Sociale Italiana e ai nazisti, rastrellando partigiani, torturando, fucilando e saccheggiando.



Atrocità, tentativi di Colpo di Stato e la stagione stragista

Borghese fu anche responsabile dell'impiccagione di Ferruccio Nazionale, un partigiano di 20 anni, appeso in piazza a Ivrea (in provincia di Torino). Fino al 1944, i combattenti della Decima Flottiglia ingaggiarono diverse battaglie lungo la Linea Gotica contro gli anglo-americani e nella zona del Friuli Venezia Giulia contro i comunisti italiani e gli jugoslavi. Il 26 aprile del 1945, la Decima si arrese alle forze del Comitato di Liberazione Nazionale.

Ma Borghese mantenne un odio profondo verso la democrazia, i comunisti, i socialisti, le forze cattoliche e le forze partigiane, manifestando questo odio anche attraverso l'eversione durante il periodo democratico. Oltre 50 anni fa, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, il Principe Nero, diventato capo dell'organizzazione di estrema destra Fronte Nazionale, guidò un tentativo di colpo di Stato con l'operazione Tora Tora. I golpisti riuscirono a entrare nell'armeria del Ministero dell'Interno, ma un'improvvisa telefonata bloccò l'intero progetto.

La ragione di questo stop improvviso resta ancora oggi un mistero. L'analisi di documenti e testimonianze suggerisce che dietro l'operazione non c'erano solo i nostalgici del fascismo. Per comprendere il golpe Borghese, bisogna inserirlo nel contesto della strategia della tensione. In un mondo diviso tra blocco americano e blocco sovietico, anche in Italia si cercava di impedire al Partito Comunista di arrivare al potere.

Tra il 1969 e il 1980, l'Italia fu colpita da stragi ed eventi come Piazza Fontana, Piazza della Loggia, la strage della questura di Milano, e la strage della stazione di Bologna, tutte di matrice neofascista. Nell'estate del 1970, a Reggio Calabria scoppiò una guerriglia che superava le motivazioni ufficiali dell'assegnazione del capoluogo di regione a Catanzaro, passata alla storia come i moti di Reggio. Questi atti destabilizzanti miravano a consolidare un potere sviluppatosi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.

In questo contesto, Borghese giocò un ruolo significativo. Ricordare che il fascismo non fu uno scherzo, come disse Enrico Berlinguer, ma un'ondata di barbarie che cercò di trasformare l'Europa in un immenso campo di concentramento, è essenziale. Negare ciò che accadde è segno di una perdita di memoria e di un degrado intellettuale che rischia di riportare in vita il passato, con la benedizione dei padroni d'oltreoceano e dei loro servi in camicia nera.



