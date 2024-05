Alla scoperta del Parlamento regionale degli studenti della Toscana

La Toscana è l’unica Regione in Italia ad avere un Parlamento regionale degli Studenti.

Un'esperienza unica nel suo genere in cui i giovani - proprio come i consiglieri regionali rappresentano i territori - rappresentano tutte le comunità studentesche delle scuole superiori dei territori di Arezzo, Firenze, Prato, Pisa, Livorno, Siena, Grosseto, Pistoia, Massa Carrara, Lucca.

A Firenze, in occasione delle commemorazioni della strage dei Georgofili ci siamo incontrati con la Presidente Sofia Canovaro per capire che tipo di progetti vengono portati avanti e qual è il confronto con le Istituzioni per porre in essere quella cittadinanza attiva che è più che mai necessaria.