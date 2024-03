Gratteri: ''Camorra molto evoluta sul Dark Web, transazioni finanziarie da milioni di euro''

Il procuratore di Napoli: “La rete della pubblica amministrazione non è sicura al 100%, bisogna fare di più”

Sempre più ibride e sempre più aggiornate: sembra essere questo il profilo delle nuove mafie. A differenza del passato, hanno abbandonato le vecchie logiche criminali strettamente legate alle tradizioni, per orientarsi verso metodi innovativi e altamente tecnologici. Questo cambiamento radicale consente loro di gestire in sicurezza importanti flussi finanziari, di comunicare senza il rischio di essere scoperti e molto altro ancora. A spiegarlo è stato il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, durante un incontro che si è svolto pochi giorni fa a Vibo Valentia per discutere di criminalità organizzata e nuove tecnologie. “Una famiglia di 'Ndrangheta di serie B del crotonese ha sostanzialmente assoldato un hacker tedesco e due hacker rumeni per fare riciclaggio. Abbiamo documentato come nell'arco di 20 minuti siano state eseguite tre transazioni finanziarie in tre banche diverse, in tre continenti diversi. L'obiettivo delle mafie - ha spiegato Gratteri - è che queste operazioni vengano eseguite rapidamente per far perdere il filo di Arianna”. E aggiunge: “Nell'est Europa, soprattutto in Romania, ci sono questi specialisti”. L’ex Presidente della Romania, Nicolae Ceaușescu, “era fissato con la matematica e quindi c'è una tradizione, c'è una scuola di matematici”. Per questo motivo, in Romania, “o fai l'insegnante e muori di fame, oppure ti metti a servizio di organizzazioni internazionali per fare riciclaggio sofisticato, cioè quello che mediamente e che normalmente le mafie non sono in grado di fare. Le mafie - ha aggiunto il procuratore di Napoli - sono in grado di comprare alberghi, ristoranti, pizzerie, latifondi e gestirli bene. Fare riciclaggio sofisticato come quello del quale stiamo iniziando a parlare, è difficile e quindi per forza di cose le organizzazioni criminali devono rivolgersi al mondo delle professioni, quindi a degli specialisti. E così fanno”. Per quanto riguarda direttamente l’Italia, in Calabria, nella provincia di Crotone, “ci sono degli specialisti in grado di estrarre Bitcoin in modo significativo”. A Napoli, invece, “ho visto che la Camorra, che opera nel Dark web, è molto avanzata. Siamo riusciti a sequestrare in una sola operazione ben 280 milioni di bitcoin, a trasformarli in Euro, per poi farli entrare nel FUG, il Fondo Unico Giustizia”. Peccato che, a differenza della criminalità organizzata, la pubblica amministrazione non possa dirsi altrettanto performante. “La rete all'interno della pubblica amministrazione in Italia non è sicura al 100%. In questi anni non si è investito nella sicurezza delle reti, nella sicurezza delle banche dati, quindi bisogna fare qualcosa in più, bisogna spendere. Se non si spende bene adesso con i soldi del PNRR, vorrei sapere quando. Ci sono strumenti informatici che costano 5 milioni di euro. Quindi, o si pensa di investire per essere all'avanguardia, oppure cominciamo a perdere posizione sul piano internazionale”.



