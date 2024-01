Camorra: arrestato broker della droga, il primo del 2024

Il narcotrafficante ha fatto perdere le sue tracce nel 2011 e ha gestito un imponente traffico di droga in diversi Paesi

Era ricercato dalla polizia di diversi Paesi nel mondo il narcotrafficante di nazionalità albanese, Fasili Qibini, che pochi giorni fa è stato arrestato dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli. Ricercato dal 2011, Qibini, 64 anni, si nascondeva nell’hinterland napoletano, nel quartiere di Secondigliano. Ciò che avrebbe “tradito” il narcotrafficante sarebbe stato il suo vizio per le sigarette, unito al desiderio di trascorrere le festività natalizie in famiglia. Infatti, nonostante una maniacale attenzione per evitare di essere visto, il 64enne ha sapientemente evitato di frequentare i luoghi pubblici, meta quasi obbligatoria per chi deve acquistare regali durante il periodo natalizio. Tuttavia, i militari hanno notato che i familiari di Qibini avevano sviluppato un’insolita abitudine per l’acquisto delle sigarette. Insolita, perché - ha riportato “Il Mattino” - pare che nessuno dei due, né la madre, né il figlio, avesse il vizio del fumo. Ovviamente, l’anomalia è stata notata quasi subito dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri, che dopo aver concluso che quelle sigarette, in realtà, potessero essere per qualcun altro, hanno prontamente intensificato i controlli sul territorio. Venerdì, Qibini decide di uscire per recarsi personalmente in tabaccheria a comprare le sue sigarette. Questo passo falso ha segnato una svolta decisiva, che ha portato all’arresto del narcotrafficante: il primo di quest’anno. Fasili Qibini, infatti, è il primo latitante arrestato nel 2024. Secondo gli investigatori, Qibini, che ora dovrebbe scontare 22 anni di reclusione, si sarebbe dato un gran da fare, gestendo il narcotraffico tra l’Albania, la Grecia, la Turchia e l’Italia meridionale. Difatti, in Campania, il broker della droga avrebbe concluso affari con due clan della Camorra: i Nardelli e i Di Lauro.



ARTICOLI CORRELATI



Camorra: catturato latitante del clan Contini in Spagna, era in fuga da tre mesi



Camorra: maxi sequestro di beni da un milione di euro al clan De Micco-De Martino



Blitz a Caivano: per la Dda gli amministratori pubblici erano organici al clan