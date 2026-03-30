Camorra, l'ultima ''indagine di serie A'' svela il nuovo volto dei Casalesi

Blitz contro la fazione Zagaria: controllo del territorio e traffici internazionali, con denaro riciclato tra Spagna e Dubai

Non più solo violenza, ma una struttura criminale che “ha cambiato pelle”. Questo è quanto si evince dal blitz portato a termine nelle primissime ore di questa mattina, che ha colpito il clan di camorra dei Casalesi, nella fazione di Michele Zagaria.

L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha portato a 23 arresti e fotografa un’organizzazione tutt’altro che marginale. Diciannove persone in carcere, quattro ai domiciliari, e un’indagine avviata nel 2019 che, stando a quanto dichiarato dal procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, è stata “un’indagine di serie A”. Una formula, quella utilizzata dal magistrato, che serve a rendere l’idea sia della profondità e della qualità investigativa, sia del livello raggiunto dal clan casertano.

Il quadro che emerge è quello di una presenza ancora radicata sul territorio, con ramificazioni che superano i confini nazionali. Il denaro, soprattutto quello da riciclare, prende strade che portano fino in Spagna e a Dubai.

Al vertice, nonostante la detenzione del boss storico Michele Zagaria, la struttura non si è fermata. A reggere le fila sarebbero stati i fratelli, affiancati da un nipote che, una volta scarcerato, ha scelto di spostarsi all’estero per gestire gli interessi economici del clan.

Sul territorio, il controllo resta totale. “Bisognava pagare la mazzetta anche per un passaggio di proprietà - ha spiegato Gratteri - per l’acquisto di un terreno o di un’attività commerciale”. Non si tratta nemmeno di episodi isolati, ma di un sistema ben consolidato, una forma di tassazione parallela che si impone su ogni operazione economica rilevante.











Dalle compravendite immobiliari alle attività commerciali, fino alla gestione delle slot machine, tutto passa attraverso una rete che, almeno in superficie, ha l’aspetto di un’organizzazione imprenditoriale più che criminale.

Il salto di qualità più evidente riguarda il narcotraffico. La fazione Zagaria avrebbe infatti avviato rapporti con la cosca Bellocco della ‘Ndrangheta, attiva nella provincia di Reggio Calabria, con l’obiettivo di importare ingenti quantitativi di droga e consolidare una rete stabile di fornitori. “Si trattava di un progetto criminale ambizioso”, ha spiegato ancora il procuratore, sottolineando come la cocaina venisse proposta con “prezzi competitivi e ottima qualità”, nel tentativo di conquistare il mercato locale e spingersi verso nuove piazze come quella di Caivano.

E mentre l’organizzazione si muove su piani sempre più sofisticati, la violenza non scompare. Il comandante provinciale dei carabinieri, Manuel Scarso, lo ha detto senza giri di parole: “Non è più una mafia che uccide, ma è una mafia con una capacità imprenditoriale altissima”. E ancora: “Abbiamo documentato minacce con colpi d’arma da fuoco per imporre la vendita di terreni”. Un esempio concreto riguarda alcuni dipendenti di un supermercato che, pur avendo ottenuto un risarcimento civile da 120mila euro, ne avrebbero incassati solo 37mila sotto pressione del clan.

La portata dell’operazione emerge anche dai numeri: armi, munizioni e undici chili di droga sequestrati. Soprattutto, beni per circa 40 milioni di euro, tra cui due aziende finite sotto sequestro. Una di queste operava nel settore della raccolta dei rifiuti, un ambito che storicamente rappresenta uno dei punti di contatto più delicati tra economia legale e interessi criminali.



Fonte: Il Fatto Quotidiano



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