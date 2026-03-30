Blitz all'alba contro i Casalesi: 23 misure cautelari tra Caserta e Napoli

Operazione dei carabinieri contro la fazione Zagaria: oltre 150 militari impegnati nell’intervento coordinato dalla Dda

All’alba di questa mattina è scattata un’operazione dei carabinieri contro il clan dei Casalesi: un nome che in Campania non è mai scomparso. Tra Caserta e Napoli, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, i militari dell’Arma dei Carabinieri si sono mossi contro la fazione di Michele Zagaria, uno dei nomi più noti della Camorra casertana.

È stato un intervento rapido, oltre che vasto, che ha visto il coinvolgimento di oltre centocinquanta militari tra comando provinciale, Ros e reparti specializzati. Le misure cautelari sono 23 e hanno colpito presunti affiliati e figure ritenute vicine ai vertici del gruppo criminale, alcuni dei quali si troverebbero anche fuori dall’Italia.

Le accuse vanno dall’associazione mafiosa all’usura e al riciclaggio, fino alle intestazioni fittizie. Accanto emergono anche quelle legate al traffico di droga, armi e minacce nell’ambito della concorrenza economica sleale. Insomma, come sempre più spesso emerge dalle indagini, le attività criminali non si limitano più al classico controllo del territorio, ma puntano a controllare pezzi sempre più ampi di economia.

I dettagli dell’operazione verranno argomentati nel corso di una conferenza stampa che è in programma oggi, alle ore 10:30, alla presenza del procuratore capo Nicola Gratteri.



