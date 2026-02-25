Asse Napoli-Calabria: 9 arresti. Gratteri: ''La Camorra ha rubato la droga alla 'Ndrangheta''

Il collaboratore parla del video con le torture diffuso sulle chat criptate: “Un avvertimento a tutti i gruppi criminali”

L’asse criminale vigente tra Napoli e Calabria è al centro dell’attenzione investigativa, con l’operazione del Nucleo Investigativo partenopeo che ha portato all’esecuzione di nove misure cautelari in carcere nei confronti di presunti affiliati al clan Vanella Grassi e alla cosca Nirta-Strangio. Ciò che è emerso dall’inchiesta, coordinata dalla DDA di Napoli, è una rapina di un carico di 20 chilogrammi di cocaina sottratto nell’aprile 2023 a corrieri calabresi a Casavatore, in provincia di Napoli. Un episodio che, ovviamente, ha innescato una spirale significativa di tensioni tra le due organizzazioni criminali.

A sottolineare la portata dell’indagine è stato il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, che nel corso della conferenza stampa di ieri ha evidenziato come l’inchiesta abbia portato alla luce due elementi nei rapporti tra le due organizzazioni, uno chiaramente inedito, l’altro decisamente preoccupante: “L’elemento di novità, di questi presunti innocenti che abbiamo arrestato questa mattina, è questo rapporto diretto con la ‘Ndrangheta”, ha spiegato il magistrato, precisando che la ‘ndrina calabrese “riforniva di cocaina un gruppo camorristico”.

Un equilibrio fragile che si è incrinato quando, durante una delle consegne, il carico destinato alla piazza napoletana viene praticamente assaltato dagli stessi camorristi. “In una delle volte in cui è stata portata cocaina qui a Napoli, è stata fatta una rapina da parte della Camorra nei confronti di questi due ndranghetisti. Ora, il problema è che siamo un po’ preoccupati dalla reazione della ‘Ndrangheta”, ha aggiunto Gratteri.

Le indagini, che si sono sviluppate tra il 2023 e il 2025 attraverso intercettazioni, riscontri tecnici e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’assalto e i ruoli dei presunti partecipanti. Tra gli arrestati figura anche Giovanni Nirta, 28 anni, indicato come uno dei soggetti che scortavano il veicolo contenente la droga insieme a Sebastiano Romeo. Il carico era destinato al clan Amato-Pagano, gruppo egemone nel traffico di stupefacenti tra Melito, Scampia e Secondigliano.











Il clan Vanella Grassi, già indebolito da precedenti operazioni, sarebbe stato retto dal maggio 2020 da un triumvirato composto da Gaetano Angrisano, Antonio Coppola e Giuseppe Corcione. Secondo i collaboratori, Corcione avrebbe gestito il traffico di droga mentre Angrisano sarebbe intervenuto per impedire la restituzione del carico ai calabresi dopo la rapina, finendo con l’aggravare ulteriormente la frattura tra le due organizzazioni criminali.

Ad ogni modo, a innescare il colpo sarebbe stata la cosiddetta “soffiata” di Simone Bartiromo, già referente degli Amato-Pagano per l’approvvigionamento di stupefacenti e poi transitato nella sfera della Vanella Grassi. Il collaboratore Raffaele Paone ha raccontato agli inquirenti che Bartiromo “credo abbia un grande problema con i calabresi”, ma anche con “gli Amato-Pagano, con i quali aveva un grosso debito”. Con questo episodio, “Simone è passato con noi”. Secondo un altro pentito, Enrico D’Ambrosio, il narcotrafficante avrebbe organizzato la rapina proprio per sanare un debito di circa mezzo milione di euro con la Vanella.

L’azione messa a segno per sottrarre la droga al gruppo ndranghetista sarebbe stata rapida e mirata: “Arrivarono più persone che prima si presero 10 kg ed andarono via”, ha riferito D’Ambrosio, spiegando che gli assalitori tornarono subito dopo chiedendo “e gli altri 10 kg dove sono?”. La reazione della ‘Ndrangheta, sempre secondo i collaboratori, non si sarebbe limitata alla rottura dei rapporti. Su Bartiromo sarebbe stata posta una taglia di 120mila euro da parte di Nirta e Romeo, mentre sarebbe stato ipotizzato anche il sequestro della moglie dell’uomo che aveva fornito le informazioni sul carico di droga. “A me fu anche chiesto di sequestrare la moglie di Simone Bartiromo ma io mi rifiutai”, ha spiegato D’Ambrosio, aggiungendo che la vicenda “ha fatto molto rumore” negli ambienti criminali e potrebbe avere conseguenze anche a distanza di tempo.

L’altro elemento, inquietante ma che non dovrebbe destare molta sorpresa, è il fatto che un collaboratore ha riferito che un calabrese, ritenuto responsabile della vicenda, sarebbe stato torturato e ucciso. Il tutto sarebbe stato registrato e trasmesso in diretta su una chat criptata frequentata da gruppi mafiosi. In pratica, il video diffuso non sarebbe stato altro che un monito. “Il video - ha spiegato il collaboratore - venne fatto girare pubblicamente sui criptati in modo che tutti i gruppi criminali che stanno sulla piattaforma avessero la contezza che la ’ndrangheta non può essere truffata”.



Foto di copertina © Imagoeconomica



ARTICOLI CORRELATI



Camorra: maxi blitz contro il clan Vannella-Grassi, scoperto anche un nascondiglio segreto



