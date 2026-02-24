Camorra: maxi blitz contro il clan Vannella-Grassi, scoperto anche un nascondiglio segreto

Dall’operazione dei Carabinieri coordinata dalla DDA di Napoli, sono stati arrestati anche esponenti della ‘Ndrangheta

All’alba di questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno assestato un nuovo colpo contro un clan di Camorra attivo nell’area nord della città. In particolare, nel rione di Scampia, l’operazione ha preso di mira il clan Vanella-Grassi, tra i gruppi criminali più strutturati del territorio campano.

L’attività, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha portato all’emissione di nove misure cautelari firmate dal gip del Tribunale partenopeo. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, rapine, detenzione di stupefacenti e possesso illegale di armi, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari dei provvedimenti figurano anche presunti appartenenti alla cosca Nirta-Strangio di Reggio Calabria, elemento che, secondo gli inquirenti, confermerebbe un intreccio operativo tra Camorra e ‘Ndrangheta capace di rafforzare reti criminali e traffici condivisi.

Durante le perquisizioni, uno dei ricercati ha tentato di sottrarsi alla cattura rifugiandosi in un nascondiglio ricavato all’interno dell’abitazione. Gli investigatori hanno infatti scoperto una stanza segreta celata dietro l’armadio della camera da letto della figlia, un vano mimetizzato nella parete e utilizzato come rifugio.

Sull’operazione è attesa una ricostruzione dettagliata da parte della Procura di Napoli. Infatti, il procuratore Nicola Gratteri ha convocato una conferenza stampa negli uffici del Centro Direzionale per illustrare i contorni investigativi del blitz, che si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto alle alleanze tra gruppi mafiosi e al radicamento criminale nei quartieri periferici della città.



