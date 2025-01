Napoli, estorsioni a imprenditori nel Napoletano: 7 arresti della Dia

Indagati legati al clan Mallardo, 3 in cella e 4 ai domiciliari

La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha arrestato sette persone accusate di avere minacciato alcuni imprenditori per costringerli a versare denaro per poter proseguire nella propria attività lavorativa. Il gip di Napoli, su richiesta della DDA, ha disposto quattro arresti in carcere e tre ai domiciliari. I reati contestati dagli inquirenti sono associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, trasferimento fraudolento di valori, tutti aggravati in quanto sarebbero stati commessi per agevolare il clan Mallardo di Giugliano in Campania (Napoli). Secondo quanto emerso dalle indagini, le tangenti imposte alle vittime venivano utilizzate per il sostentamento degli affiliati e per la "cassa comune" il cui denaro veniva utilizzato per attività speculative e di reinvestimento.



Foto © Imagoeconomica