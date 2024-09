Giancarlo Siani, 39 anni dopo: il ricordo di un eroe della verità che vive ancora oggi

Il giornalista de “Il Mattino” sfidò la Camorra pagando con la vita, ma la sua eredità resta una fonte di ispirazione

“Il boss di Torre Annunziata era diventato un personaggio scomodo. La sua cattura potrebbe essere stata il prezzo pagato dagli stessi Nuvoletta per porre fine alla guerra con l'altro clan della ‘Nuova Famiglia’, i Bardellino. I carabinieri seguivano da tempo le tracce del superlatitante, che proprio nell'area di Marano, sotto l'influenza dei Nuvoletta, aveva cercato rifugio. Tuttavia, il boss di Torre Annunziata, negli ultimi anni, aveva esagerato nelle sue ambizioni”. Queste sono le ultime parole che Giancarlo Siani, giovane giornalista de “Il Mattino”, scrisse il 10 giugno 1985, poco prima di cadere vittima della Camorra. Il boss in questione era Valentino Gionta, capo dell’omonimo clan, noto anche come il “clan dei Valentini”, una delle principali organizzazioni criminali dell'area vesuviana, con epicentro a Torre Annunziata, città a sud di Napoli. Qui Siani aveva iniziato la sua carriera come corrispondente, scrivendo della Camorra e dei suoi legami con la politica. Parole scomode che il giornalista campano, appena 26enne, pagò a caro prezzo. Siani, infatti, venne ucciso il 23 settembre 1985 a Napoli, appena 13 giorni dopo la pubblicazione del suo articolo. Intelligente e, soprattutto, dotato di un’acuta capacità di cogliere dettagli che agli altri potevano sembrare insignificanti, Siani intuì, prima di molti suoi colleghi, che l'arresto del boss di Torre Annunziata potesse essere frutto di un tradimento interno. In particolare, ipotizzò che il clan Nuvoletta, legato a Cosa nostra siciliana, volesse porre fine alla faida con il clan Bardellino, sacrificando proprio Valentino Gionta, il boss che aveva osato “strafare”.

Il clan Nuvoletta non poteva tollerare una tale esposizione mediatica: rivelare al mondo intero che l'arresto di un boss di tale calibro era avvenuto grazie a una "soffiata" alle forze dell'ordine da parte degli stessi Nuvoletta avrebbe comportato una serie di conseguenze che avrebbero potuto danneggiare l'immagine del clan di Marano, insieme ai loro affari.

Si sarebbe creato uno scenario compromettente, che la Camorra avrebbe voluto mantenere segreto. Siani fu ucciso sotto casa sua a Napoli, con dieci colpi di pistola mentre si trovava ancora all'interno della sua auto, una Citroën Méhari verde. Dopo la sua morte, il giovane corrispondente de “Il Mattino” divenne un simbolo della lotta alla criminalità organizzata, oltre che della libertà di stampa. La sua storia ha ispirato, nel tempo, libri, documentari e film. Nel 2009, il film “Fortapàsc” ha raccontato gli ultimi mesi della sua vita, così come la realtà di una città come Torre Annunziata, che Siani soprannominò Fort Apache, dal nome di una famosa fortezza militare statunitense utilizzata contro le popolazioni native nel XIX secolo. Ad ogni modo, la morte del giovane Siani, che aveva indagato sulle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post-terremoto dell'Irpinia del 1980, provocò grande scalpore. Si trattava di un tema estremamente delicato, poiché la Camorra si era arricchita attraverso appalti pubblici e corruzione. Dopo dodici anni di processi, si giunse alla verità giudiziaria: tra i mandanti dell'omicidio furono individuati i fratelli Nuvoletta e il boss Valentino Gionta, insieme ad altri.



La Camorra a Torre Annunziata

Come molte altre aree del Mezzogiorno, Torre Annunziata ha vissuto fasi di forte crisi economica e sociale, specialmente durante il periodo del declino industriale avvenuto tra gli anni '70 e '80. L'intero territorio oplontino, un tempo prospero grazie alle attività manifatturiere, ai cantieri navali e alla lavorazione della pasta, ha subito un drastico impoverimento, con la disoccupazione che ha colpito in particolar modo le fasce più giovani della popolazione. Un vuoto socioeconomico immediatamente colmato dalla criminalità organizzata, che nel tempo ha trovato terreno fertile nelle condizioni di disagio maturate all'interno della società torrese. A partire da quegli anni, il clan Gionta, che per molto tempo ha esercitato un controllo pressoché totale sul territorio, ha basato il suo potere su varie attività illecite, soprattutto il traffico di droga e l'estorsione, il cosiddetto “pizzo”. Torre Annunziata è una città bellissima, ma segnata da profonde contraddizioni: da un lato, la ricchezza della sua storia e delle sue tradizioni; dall'altro, l'ombra della criminalità organizzata, che ha influenzato e, in parte, continua a influenzare la vita di molti suoi abitanti. Uno dei momenti più drammatici che la città ha vissuto negli anni '80 fu la strage di Sant'Alessandro del 1984, un massacro che segnò l'intensificarsi della faida tra i clan camorristici, avvenuto durante uno dei periodi più violenti della carriera criminale del boss Valentino Gionta. Tuttavia, a Torre Annunziata, come in altre aree del Vesuviano, il ricordo di Giancarlo Siani è ancora oggi vivo e sentito. Negli ultimi anni, grazie all'impegno di cittadini e associazioni locali, la città sta cercando di ricostruire un tessuto sociale e culturale alternativo, libero dall'influenza della criminalità. Anche se i problemi e le difficoltà persistono, numerose sono le iniziative promosse da cittadini e associazioni locali nel tentativo di coinvolgere i giovani nella cultura della legalità e far emergere la parte buona della città.



Giancarlo Siani e i giornalisti ancora oggi costretti a subire minacce

Siani è un eroe della verità e simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Ogni anno vengono organizzate molte iniziative per celebrare il suo impegno. Dal “Premio Giancarlo Siani”, assegnato ogni anno ai giornalisti che si sono distinti per il loro lavoro investigativo contro la criminalità organizzata, agli eventi commemorativi per sensibilizzare i giovani, soprattutto stundenti, fino al “percorso” della Citroën Méhari di Giancarlo Siani, divenuta un simbolo non solo del giornalista, ma anche di chi ha il coraggio di denunciare le ingiustizie. Nel 2017, infatti, l'associazione Fondazione Polis, insieme alla famiglia Siani, ha voluto restaurare la Méhari originale per renderla parte di una mostra itinerante chiamata “La Méhari di Giancarlo Siani: un viaggio per la legalità”. L'iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di artisti e istituzioni culturali in diverse città d’Italia. Purtroppo, ancora oggi in Italia, oltre 250 giornalisti sono sotto vigilanza per motivi di sicurezza, mentre 22 di loro vivono sotto scorta. Numeri impressionanti, confermati durante vari incontri istituzionali e dall'Osservatorio sulle minacce ai giornalisti. Anche per questo motivo, l’impegno della società civile che ogni anno rende omaggio al coraggio di Siani è fondamentale. Si tratta di un impegno vitale, nato dal basso, che tuttavia sembra entrare in contrasto con quello proveniente dall’alto. Un esempio è la recente “legge bavaglio” proposta dall’attuale governo, che mira a limitare la diffusione di intercettazioni e altre informazioni rilevanti nelle indagini giudiziarie, vista da molti come una minaccia alla libertà di stampa. Sebbene giustificata dall’esigenza di tutelare la privacy, questa legge rischia di ostacolare il diritto dei cittadini a essere informati su questioni di pubblico interesse, come i crimini che Giancarlo Siani ha indagato con passione, fino a sacrificare la sua vita.



