'Ndrangheta, op. ''Garden'': colpiti i potenti clan di Borghetto e Latella

Sono ventisette le misure cautelari, di cui 25 in carcere, che la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria ha eseguito stamane nelle Province di Reggio Calabria, Agrigento, Cosenza, Messina, Milano e Roma. L'ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari della città calabrese dello Stretto, su richiesta della Procura della Repubblica distrettuale antimafia diretta da Giovanni Bombardieri. Gli indagati interessati dal provvedimento sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, usura. Nel mirino degli inquirenti una cosca storica di 'Ndrangheta e i nuovi equilibri mafiosi a Reggio. Nel mirino le attività criminali di due delle cosche di 'Ndrangheta più potenti di Reggio Calabria: i Borghetto e i Latella, storicamente legate nella seconda guerra di ‘Ndrangheta che insanguinò Reggio Calabria dal 1985 al 1991, al 'cartello' De Stefano, Libri, Tegano, in contrapposizione ai Serraino-Imerti-Condello. L'inchiesta, inoltre, avrebbe posto in evidenza una sorta di riorganizzazione degli equilibri e interessi criminali definiti alla fine del 1991, con una nuova mappa delle influenze territoriali, in particolare per i soggetti oggi indagati, nei quartieri 'Modena-Ciccarello' e le frazioni della Vallata del Valanidi, a sud del centro storico di Reggio Calabria.



Il ruolo dei Rom

L'inchiesta "Garden" della Procura della Repubblica di Reggio Calabria tratteggia anche il nuovo ruolo dei rom negli ambienti criminali e mafiosi reggini. Secondo gli inquirenti, i rom dei quartieri Modena-Ciccarellò e Arghillà avrebbero trovato 'un posto a tavola' nell'organizzazione dello spaccio di stupefacenti, di traffico di armi, estorsioni e usura, una 'divisione del lavoro' criminale che sta interessando da tempo anche altre aree della Calabria, come la Piana di Gioia Tauro, la Sibaritide, il Lametino. "Non si tratta ormai di manovali del crimine - affermano fonti investigative con riferimento ai rom - ma di un'organizzazione autonoma che può contare su decine e decine di persone, soprattutto giovanissimi, che è ormai diventata una pericolosa realtà". Secondo la Dda, l'indagine svela un nuovo e pericolosissimo volto della ‘Ndrangheta che, pur di perseguire i propri lucrosi scopi, ampliare la potenza economica, rafforzare le fila militari e il controllo sul territorio, sarebbe giunta a stringere patti con le comunità nomadi, avvalendosi della stabile collaborazione dei loro più temibili esponenti. Stando a quanto trapela dagli investigatori, i Borghetto-Latella si sarebbero avvalsi delle comunità rom per il compimento delle più efferate attività criminali, come reati in materia di armi, di droga e, alla bisogna, anche di condotte violente. Rispetto al passato quando si parlava di manovalanza della ‘Ndrangheta, adesso ci sarebbe una sorta di "do ut des" che, grazie alla protezione di cosche storiche e potenti, ha consentito alla comunità rom di essere legittimata sul territorio conquistando uno spazio di autonomia e libertà delinquenziale di estrema pericolosità sociale. Nel corso delle indagini, la guardia di finanza ha trovato un vero e proprio arsenale costituito da decine di armi, anche da guerra, tra mitragliette, fucili e pistole, munizioni, nonché di un ordigno estremamente pericoloso.