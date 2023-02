'Ndrangheta, processo ''Perfido'': per alcuni imputati deciso il rito abbreviato

Coordinamento lavoro Porfido: "Non possiamo nascondere la nostra delusione"

Dopo due anni agli arresti domiciliari o in carcere, la corte d'Assise ha accolto le istanze della difesa dei 10 imputati del processo 'Perfido', sulle infiltrazioni mafiose nelle cave di porfido in Trentino: ottenuta la scarcerazione, le pene sono state attenuate, con il solo obbligo di dimora e di firma. Il che significa che c'è chi resterà in Trentino, a Civezzano, a Mezzolombardo e a Lona Lases, chi andrà in Lombardia e Piemonte.

“La motivazione è che sono sono già trascorsi due anni di custodia cautelare, affievolite le esigenze cautelari, come il pericolo di reiterazione del reato”, ha spiegato l'avvocato Giuseppe Nardo.

Il 9 febbraio scorso è stata presentata la richiesta, per alcuni imputati, di essere giudicati con il rito abbreviato.

Il Coordinamento Lavoro Porfido, tramite il suo portavoce Walter Ferrari, ha espresso profonda delusione per questa decisione: "Pur riservandoci una valutazione più approfondita nei prossimi giorni non possiamo nascondere la nostra delusione - si legge in un comunicato - Pare che non si voglia giungere, mediante un processo dibattimentale, ad un accertamento della verità, almeno dal punto di vista giudiziario, in quanto potrebbero emergere cose imbarazzanti per i gestori del potere economico-politico locale e provinciale.

Già i patteggiamenti concessi in sede di rito abbreviato l’11 febbraio 2022, con la derubricazione dei reati contestati a due imputati, da 416 bis a 418 co.2, avevano destato forti perplessità. L’avv. Giudiceandrea che rappresentava i tre operai costituitisi parte civile (con il supporto dello scrivente C.L.P.) aveva definito ‘perlomeno inusuale’ quel patteggiamento concesso dalla Procura. Giudizio confermato dal successivo pronunciamento della Corte di Cassazione che ha annullato quel processo e le cui motivazioni sono state recentemente depositate.

Ora, ad un anno di distanza, ancora una volta assistiamo ad una procedura richiesta dalla Procura ed accolta dalla Corte ‘perlomeno inusuale’.

Riprova, a nostro avviso, che purtroppo anche in Trentino vige l’anti costituzione di cui parla nel suo ultimo libro il dott. Gherardo Colombo, d’altra parte perché mai dovrebbe essere altrimenti.

Diciamo questo con grande amarezza, ringraziando sentitamente i Carabinieri del Ros per il lavoro d’indagine svolto, il cui coraggio maggiormente si apprezza alla luce delle vicende, non solo giudiziarie, che ne sono seguite".



Fonte: rainews.it



ARTICOLI CORRELATI



'Ndrangheta, processo ''Perfido'': pm chiedono pene pesanti per gli imputati



'Ndrangheta, Processo Perfido: condannati in abbreviato Morello e Denise



Lona Lases verso il default, Clp: ''Necessaria Commissione di accesso''