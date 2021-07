Narcotraffico, clan Bellocco: 29 condanne e 2 assoluzioni

Il gup reggino Maria Rosa Barbieri ha inflitto ieri con rito abbreviato 29 condanne per altrettanti imputati e stabilito due assoluzioni accogliendo così le richieste del sostituto procuratore della Dda Francesco Ponzetta. E' stata questa la conclusione del processo "Magma" contro la cosca Bellocco e le sue articolazioni nel centro e nord Italia.

Tra gli imputati, sei sono stati condannati a 20 anni di reclusione.

Il processo "Magma" è scaturito dall'inchiesta omonima coordinata anche dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Gaetano Paci con la collaborazione dei militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Servizio centrale investigazione Criminalità organizzata la quale aveva portato nel 2019 all'arresto di 45 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di droga, detenzione di armi e rapina aggravata. Secondo gli investigatori della Guardia di finanza, l'organizzazione criminale riusciva a importare la cocaina dall'Argentina e dal Costarica per mezzo della tecnica del rip-off, che consiste nell'inserire i panetti di stupefacente all’interno di alcuni borsoni nascosti nei container in transito dai porti. Prima però, i Bellocco inviavano i loro emissari in Sudamerica per visionare lo stupefacente e contrattare con i narcos al fine di poter organizzare gli aspetti logistici dell'importazione.

Ed è proprio con questo sistema che i clan di 'Ndrangheta riuscivano a concludere veri e propri affari d'oro in seno alla cittadina di Rosarno e San Ferdinando, storiche roccaforti della cosca Bellocco, ma anche nel Lazio, nel Bresciano, a Firenze e in Emilia Romagna, grazie ai presunti canali privilegiati con Argentina, Uruguay e Costa Rica da cui i clan fanno partire ingenti quantitativi di cocaina come dimostrato della precedente, e parallela, operazione “Rio De Janeiro”, culminata nel sequestro di 385 kg di stupefacenti.



Foto © Imagoeconomica