Maxi operazione antidroga: a Crotone arresti, perquisizioni e sequestri

Un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina, marijuana e hashish, con base a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. È quella sgominata, all'alba di questa mattina, dall'operazione 'Last Minute', condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone, col supporto di agenti della Questura di Reggio Calabria, del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, Unità cinofile Antidroga e un elicottero del V Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria, che ha portato a dieci arresti in carcere e quattro obblighi di dimora. L'attività investigativa, svolta dalla Squadra Mobile di Crotone sotto la direzione della Dda di Catanzaro, si è svolta attraverso il monitoraggio video delle zone di spaccio di stupefacenti, il monitoraggio telefonico e telematico degli indagati addetti allo smercio del narcotico e attraverso attività di perquisizione e sequestro di stupefacente. Rinvenuti e sequestrati, durante le perquisizioni domiciliari eseguite contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari, diverse armi, sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento.



Foto © Imagoeconomica



