Narcotraffico: sequestrati 248 kg di cocaina purissima al porto di Gioia Tauro

La droga, dal valore approssimativo di 40 milioni di euro, era nascosta in due container che trasportavano autoveicoli e sacchi di sesamo



Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con la collaborazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro, ha sequestrato, presso il porto, una partita di cocaina purissima di 248 chilogrammi. L'operazione rientra in una più complessa e articolata intensificazione delle ispezioni e dei controlli disposta, per quest'ultimo scorcio dell'anno, su tutta l'area portuale di Gioia Tauro, con lo scopo di individuare, tra le migliaia di container movimentati giornalmente, quelli utilizzati dai sodalizi criminali per importare lo stupefacente. In particolare, i militari del Gruppo Gioia Tauro e il personale dell'Agenzia delle Dogane, nell'ambito dei controlli finalizzati a intercettare eventuali carichi di sostanza stupefacente gestiti dalla criminalità organizzata, hanno selezionato e sottoposto ad accurate ispezioni due container, provenienti dai Paesi d'oltreoceano, che trasportavano, rispettivamente, autoveicoli usati e sacchi di sesamo. Nello specifico, i container bloccati sono stati dapprima sottoposti a scansione, utilizzando le apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e successivamente a un'accurata ispezione con il prezioso ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro. All'esito delle ispezioni, sono stati scoperti e sequestrati 217 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 248 chilogrammi, che erano stati abilmente occultati all'interno dei contenitori, nel tentativo di superare la rete dei controlli doganali e di polizia predisposta presso l'area portuale di Gioia Tauro. L'operazione congiunta realizzata dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia Dogane e dei Monopoli, ha impedito la distribuzione sui mercati di spaccio di una partita di cocaina che avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali un introito stimato in circa 40 milioni di euro. Nell'anno in corso i sequestri di stupefacenti presso il porto di Gioia Tauro, ammontanti a circa 4,8 tonnellate, hanno già superato il corrispondente dato del 2024. Gli atti compilati nel corso dell'operazione sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Palmi all'attenzione del procuratore Emanuele Crescenti e del magistrato di turno, per la convalida e il successivo prosieguo delle indagini.



