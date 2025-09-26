'Ndrangheta: Belgio consegna all'Italia broker della droga della famiglia Romeo di San Luca

Il Belgio ha consegnato all'Italia Sebastiano Signati, di 59 anni, ritenuto contiguo alla famiglia di ‘Ndrangheta Romeo "Staccu" di San Luca. Ritenuto uno dei più importanti broker della droga, Signati era inserito nell'elenco dei ricercati di massima pericolosità fino al 2015. A novembre di quell'anno, dopo 11 anni di latitanza, era stato catturato in Belgio dove, da allora, è stato detenuto. Adesso Sebastiano Signati dovrà scontare una pena definitiva di 28 anni e 2 mesi di carcere anche in Italia per effetto di tre sentenze irrevocabili per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e porto e detenzione abusiva di armi. I carabinieri hanno notificato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Reggio Calabria diretta da Gerardo Dominijanni. L'Unità I-Can (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria si sono raccordati con le autorità belghe e hanno curato l'esecuzione delle tre sentenze e il rientro in Italia di Signati coinvolto, in passato, nell’inchiesta "Borsalino" e "Supergorgo".



ARTICOLI CORRELATI

'Ndrangheta: condannato ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli per concorso esterno

Omicidio Scopelliti: legali del pentito Avola chiedono incidente probatorio



