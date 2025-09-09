Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Cookie Policy
amtv dx logo

'Ndrangheta: chiesti 16 anni per ex senatore massone Giancarlo Pittelli

Dettagli

L’accusa è di concorso esterno, secondo la procura di Reggio Calabria avrebbe garantito disponibilità ai boss

Sedici anni di carcere. E’ la pena richiesta dalla procura di Reggio Calabria, diretta da Giuseppe Borrelli, rappresentata in aula dal sostituto Lucia Spirito, al tribunale di Palmi per l'ex senatore di Forza Italia e massone, Giancarlo Pittelli, nell'ambito del processo scaturito dall'inchiesta 'Mala Pigna' contro presunti appartenenti alla cosca Piromalli di Gioia Tauro per un traffico di rifiuti gestito dall'imprenditore gioiese Rocco Delfino. L’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo i pm, Giancarlo Pittelli - difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Guido Contestabile - era in contatto con l'imprenditore Delfino e avrebbe "instaurato con la 'Ndrangheta uno stabile rapporto sinallagmatico, e garantito la sua generale disponibilità nei confronti del sodalizio a risolvere i più svariati problemi degli associati, sfruttando le enormi potenzialità derivanti dai rapporti del medesimo con importanti esponenti delle istituzioni e della pubblica amministrazione, "veicolando informazioni all'interno e all'esterno del carcere tra i capi della cosca Piromalli detenuti in regime carcerario ai sensi dell'articolo 41 bis". La procura inoltre, tra le richieste più pesanti, ha chiesto la condanna a 22 anni di reclusione per Domenico Cangemi; 20 anni per Bruno Linardo; 16 anni per Giovanni Delfino; 10 anni per Roberto Forgione; sette anni per Vincenzo Muratori; 8 anni e dieci mesi per Francesco Benito Palaia. Il processo dovrebbe concludersi il prossimo 12 settembre.

Foto © Imagoeconomica

ARTICOLI CORRELATI

Pittelli resta libero: respinta istanza della Dda di Catanzaro

Rinascita Scott: Dda di Catanzaro chiede nuovo arresto per l’ex senatore Pittelli

Tribunale della Libertà di Catanzaro: annullati arresti domiciliari per Pittelli
    

TAGS: ,

Ti potrebbe interessare...

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos