'Ndrangheta, estradato dalla Spagna indagato nell'operazione Millennium

È stato estradato dalla Spagna ed è ora in Italia il 52enne barese Matteo Costanza, uno degli indagati colpiti da misura cautelare nell'ambito della maxi-operazione "Millennium", coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria guidata dal procuratore aggiunto facente funzioni Giuseppe Lombardo.

Secondo quanto riferito dall'Arma in una nota, fondamentale per la sua cattura è stato il tempestivo intervento dell'Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

L’operazione "Millennium" era scattata all'alba del 21 maggio 2025 in diverse regioni italiane: avviata nel 2018 e articolata in cinque distinti filoni investigativi, ha consentito di eseguire 97 misure cautelari (81 in carcere, 16 ai domiciliari) e il sequestro preventivo di due società ritenute strumentali alle attività illecite. Coinvolti i vertici di alcune tra le principali cosche della provincia reggina, attive nei tre mandamenti (tirrenico, jonico e centro), accusati di reati gravissimi: associazione mafiosa, traffico internazionale di droga, estorsione, sequestro di persona, scambio elettorale politico-mafioso e detenzione di armi.



