Matacena, eseguito l'esame del DNA: corrisponde a quello del figlio

La Procura di Reggio affida l'esame tossicologico sulla morte dell’imprenditore a Dubai al prof. Salamone

Il frammento di dente analizzato ha restituito una sequenza di DNA perfettamente compatibile con quello del figlio di Amedeo Matacena jr. Tuttavia, lo stesso non è accaduto con il frammento di cuore, aprendo così un nuovo e inatteso capitolo nel caso che coinvolge l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti sulla morte dell’armatore ed ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, ufficialmente attribuita a un infarto. La vicenda, che si arricchisce di nuovi elementi, comprende anche il decesso della madre di Matacena, Raffaella De Carolis, avvenuto tre mesi dopo, sempre a Dubai, nel 2022. L’inchiesta, portata avanti dalla Procura di Reggio Calabria, ipotizza un duplice omicidio per avvelenamento. Nell’ambito delle indagini, coordinate dalla pm Sara Parezzan, era stata disposta la comparazione tra il DNA dell’ex parlamentare e quello del figlio Amedeo, che aveva accettato di sottoporsi al prelievo del materiale genetico. Le analisi, affidate ai carabinieri del Ris di Messina, hanno dato un risultato netto: la corrispondenza tra il DNA del dente e quello del figlio è totale, a conferma dell’identità del reperto. Diversa invece la situazione del frammento di cuore, la cui sequenza genetica non combacia con quella del figlio, lasciando aperti interrogativi inquietanti sul reale svolgimento dei fatti e sulle circostanze delle due morti.



Fonte: reggio.gazzettadelsud.it



