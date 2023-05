Matteo Messina Denaro protetto in Calabria dalla 'Ndrangheta durante la latitanza

È il 3 settembre del 2016. Nicola Accardo e Antonino Triolo, due mafiosi di Partanna, nel trapanese, parlano non sapendo di essere intercettati: "Dice che Matteo era in Calabria ed è tornato...", ha rivelato Accardo. Gli investigatori non hanno dubbi: si tratta di Matteo Messina Denaro, all'epoca ricercato numero uno in Italia. Una pista tornata d'attualità quella calabrese perché dagli ultimi elementi raccolti dagli inquirenti emerge che l'ultima tappa della latitanza del padrino di Castelvetrano, prima del suo trasferimento a Campobello di Mazara, è stata proprio la Calabria. Grazie alla protezione della 'Ndrangheta Matteo Messina Denaro si sarebbe rifugiato tra Lametia Terme e Cosenza, città in cui il boss avrebbe avuto anche diversi affari: da quello dei traffici di droga in cui le 'ndrine hanno ormai conquistato un ruolo di primo piano, alla realizzazione di un villaggio turistico e di impianti eolici, business sul quale il capomafia, attraverso l'imprenditore Vito Nicastri, avrebbe investito anche in Sicilia. Ma, mentre quella trascorsa da Messina Denaro a Campobello è stata quasi una vita normale, in Calabria, secondo gli investigatori, il capomafia avrebbe avuto una latitanza simile a quella del suo storico alleato corleonese, Bernardo Provenzano costretto a nascondersi e a spostarsi più volte.

Ma, mentre quella trascorsa da Messina Denaro a Campobello è stata quasi una vita normale, in Calabria, secondo gli investigatori, il capomafia avrebbe avuto una latitanza simile a quella del suo storico alleato corleonese, Bernardo Provenzano costretto a nascondersi e a spostarsi più volte.



Esami clinici di Messina Denaro hackerati all'Asl L'Aquila

Ci sarebbero anche gli esami medici dei detenuti in regime di 41 bis che sono un in cura nella Asl provinciale dell'Aquila tra i documenti violati dai pirati responsabili dell'attacco hacker che ha messo in ginocchio il sistema informatico dell'Azienda causando il blocco di molti servizi e prestazioni assistenziali. Tra questi spicca il nome del boss mafioso Matteo Messina Denaro rinchiuso nel carcere di massima sicurezza del capoluogo regionale dal 17 gennaio scorso e in cura per un tumore al colon. Nel caso di Messina Denaro sarebbero stati sequestrati esami del sangue e tac e non le cartelle cliniche: secondo quanto si è appreso infatti queste ultime sarebbero state archiviate in modalità cartacea negli uffici del carcere. C'è da sottolineare che la possibile vulnerabilità della rete è al centro di un progetto pilota in Europa che il garante abruzzese per i detenuti, Giammarco Cifaldi, sta portando avanti insieme alla Regione Abruzzo e che prevede un doppio sistema di protezione dei dati relativi alla popolazione carceraria mediante la creazione di un'apposita cartella sanitaria di medicina penitenziaria.



ARTICOLI CORRELATI



Mafia, Cassazione: nuovo processo per il ''re dell'eolico'' Vito Nicastri



Parla Messina Denaro: ''Cosa nostra? La conosco solo dai giornali''



Report, caso Marcianò: la latitanza di Matteo Messina Denaro poteva finire nel 2017?