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La salma del pentito Pace arriva a Trapani: massima vigilanza da parte della questura

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Il collaboratore di giustizia è morto in carcere in circostanze poco chiare nel clou dei suoi verbali nell’inchiesta “Hydra”

E’ arrivata a Trapani, sua città natale, la salma del collaboratore di giustizia Bernardo Pace. Il feretro, scortato, è partito dall’obitorio di Torino per decollare dall’aeroporto di Caselle ed arrivare in Sicilia facendo scalo da Roma Fiumicino a bordo (pare) di un jet privato direzione Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Un tragitto lungo per il quale la questura di Trapani ha preteso massima precisione con un decreto emesso d’urgenza. L’obiettivo: la salma doveva viaggiare “nel più breve tempo possibile” per evitare “inchini” o soste prolungata davanti alle abitazioni dei boss o dei familiari. Il nome di Pace è salito alla ribalta negli ultimi mesi per le sue dichiarazioni ai pm della Dda di Milano Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane nell’ambito della maxi inchiesta “Hydra” sull’alleanza tra Cosa nostra, Ndrangheta e camorra in Lombardia e i loro comitati d’affari nella regione. I suoi verbali esplosivi stavano facendo tremare i palazzi del potere di mezza Italia. Aveva iniziato a rivelare nomi di politici collusi, riciclatori e uomini di ’ndrangheta e camorra. Aveva anche aveva promesso di svelare gli intrecci lombardi di Matteo Messina Denaro. E molto ancora aveva da verbalizzare, senonché lo scorso 16 marzo è stato ritrovato senza vita in cella. Una morte improvvisa e misteriosa. La salma, proprio per questo, resta a disposizione per eventuali, futuri accertamenti. La procura di Torino, con i pm Roberto Sparagna e Laura Longo, ha aperto nelle scorse settimane un fascicolo per istigazione al suicidio, un atto dovuto per consentire tutti i necessari approfondimenti. L’autopsia è stata svolta da tempo e infatti i magistrati hanno acconsentito al trasferimento della salma. Intanto, a Trapani, si è tenuta ieri l’estrema unzione con una decina di congiunti. 

Foto © Imagoeconomica

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