Processo Hydra: si pente Gioacchino Amico, considerato uno dei 'fondatori' del Consorzio

Un nuovo, pesante tassello si aggiunge al maxi-processo "Hydra", l’inchiesta che ha smascherato l’alleanza tra Cosa nostra, ’Ndrangheta e camorra in Lombardia. Protagonista è Gioacchino Amico, nato a Canicattì nel 1986, considerato il "manager dei clan" e presunto vertice del sistema mafioso lombardo per conto del clan Senese. Amico, imputato tra i 45 a processo nell’aula bunker di San Vittore, ha scelto di collaborare con la giustizia, diventando il quarto pentito dopo Saverio Pintaudi, William Cerbo (detto "Scarface"), Francesco Bellusci e Bernardo Pace – quest’ultimo trovato morto ‘suicida’ nella sezione pentiti del carcere torinese Lorusso e Cotugno solo tre giorni fa, a un mese dall’avvio della sua collaborazione. Durante la prima udienza del rito ordinario, che si sta tenendo oggi, la procuratrice Alessandra Cerreti ha depositato i verbali degli interrogatori di Amico, datati 3 febbraio 2026, e quelli di Pace, risalenti al 19 febbraio. Tre i fascicoli consegnati alle difese, frutto di mesi di collaborazione: documenti che, secondo i magistrati, potrebbero aprire scenari inediti su affari, connessioni politiche e dinamiche criminali. Amico, descritto come un "pezzo da novanta" e quasi un "padre fondatore" del consorzio mafioso, non è un boss tradizionale. È un stratega economico, capace di intrecciare interessi tra le tre mafie e di tessere relazioni con la politica. Nei suoi racconti, emerge un sistema ramificato: “Da Palermo ad arrivare fino a Milano passando da Napoli e Roma abbiamo la distribuzione degli ospedali. E’ nelle Rsa che sono roba loro, roba anche dei parenti dello zio Paolo" – cioè Paolo Aurelio Errante Parrino, parente di Matteo Messina Denaro e figura chiave di Cosa nostra trapanese, oggi detenuto in regime di 41-bis.





Gli affari di Messina Denaro e la "lupara bianca" di Cantarella

Per la prima volta dopo la morte del superlatitante, un pentito entra nei dettagli degli affari e dei flussi di denaro di Messina Denaro. Amico ha rivelato incontri con Antonio Messina, avvocato e uomo di fiducia del boss, avvenuti al bar San Vito di Campobello di Mazara, a pochi metri da uno dei covi del latitante. Ma non solo: ha confermato l’esistenza del "nuovo sistema mafioso lombardo" e ne ha ricostruito genesi, interessi e contatti istituzionali, compresi quelli con una parlamentare di Fratelli d’Italia e un’ex consigliera regionale della Lega. Tra le rivelazioni più scottanti, i contorni di una "lupara bianca" già emersa nelle indagini: l’omicidio di Gaetano Cantarella, boss del clan Mazzei, scomparso a Catania il 3 febbraio 2020. Un delitto che, secondo le ricostruzioni, sarebbe legato alle dinamiche interne al consorzio mafioso.





Il processo e le parti civili

Il maxi-processo, scaturito dall’indagine della DDA di Milano e dei carabinieri del Nucleo Investigativo, vede tra gli imputati anche Santo Crea (presunto esponente di spicco della ’Ndrangheta) e Giancarlo Vestiti (luogotenente della camorra). Il 12 gennaio 2026, 62 imputati sono già stati condannati con rito abbreviato a pene fino a 16 anni di reclusione. All’esterno dell’aula bunker, associazioni come Libera e WikiMafia, insieme alla Cgil, hanno organizzato un presidio della società civile contro le mafie. Tra le parti civili, oltre ai comuni di Milano e Varese, la Regione Lombardia, la Città metropolitana di Milano e le stesse associazioni antimafia.



Nuovo pentito prese parte a molti summit: “C’è gente che mi vuole morto”

Avrebbe preso parte a molti summit, in cui si incontravano gli esponenti delle tre mafie in Lombardia, Gioacchino Amico.

Tra l'altro, anche un'altra imputata nel maxi processo, Federica Buccafusca, ha cambiato legale ed è difesa ora da Manfredo Fiormonti e pare che anche lei, compagna di Amico, sia entrata nel programma di protezione. "Voglio cambiare vita, sono a conoscenza di diversi tentativi di uccidermi e la mia scelta di collaborare e' tesa a garantire anche la mia incolumità Lo posso fare soltanto cambiando vita" ha detto Amico il 3 febbraio scorso davanti ai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. “Ho deciso di contattare e di collaborare con l'Autorita' giudiziaria a seguito di un ravvedimento avviato dopo alcuni mesi dall'inizio della mia carcerazione nell'ottobre 2023 presso il carcere di Pagliarelli di Palermo quando sono stato arrestato nell'ambito del procedimento Hydra - spiega -. Ho deciso di cambiare vita per mia madre e per mia moglie, che io ho trascinato in questo processo. Voglio cambiare vita, chiudere con il passato e riabilitarmi con la societa'. Voglio vivere una vita normale ed ho peraltro iniziato un percorso di fede. Voglio dire delle cose che non sono emerse nell'ambito dell'indagine Hydra (una bella indagine che fotografa esattamente quello che e' accaduto) e che riguardano ulteriori soggetti che non sono stati colpiti dalle indagini, dal processo e/o da provvedimenti cautelari". Poi il riferimento ai rischi che correrebbe: "Come anche emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sono stati sentiti nell'ambito dell'indagine/processo Hydra, sono perfettamente a conoscenza dei vari tentativi di uccidermi e la mia scelta di collaborare e' tesa a garantire anche la mia incolumità; lo posso fare soltanto cambiando vita”. "Dopo qualche mese" dall'arresto nell'ottobre del 2023, "inizia il mio ravvedimento perche' ho capito che davanti a delle sbarre non era la mia vita e quindi avviene un cambiamento" ha detto ancora. “C’é gente libera, che e' molto feroce", ha raccontato, "l'ultimo passo é quello di dire davanti ai magistrati tutta la verità in merito a delle persone che oggi sono libere, che non meritano di essere libere, per avere la mia coscienza a posto e dormire la notte". "Ci sono tante persone che, come hanno dichiarato anche gli altri collaboratori di giustizia, mi vogliono morto", ha spiegato Amico.



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