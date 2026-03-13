Contrada sepolto con i suoi segreti. Sonia Alfano: ''Sconfitta per la giustizia italiana''

La scomparsa di Bruno Contrada non suscita in Sonia Alfano, responsabile Legalità di Azione, alcun sentimento di cordoglio. Per lei, la morte dell’ex alto funzionario dei servizi rappresenta piuttosto "la conferma di una sconfitta per la giustizia italiana". Contrada, figura centrale in alcune delle pagine più oscure della storia repubblicana, ha scelto di portare con sé nella tomba "segreti indicibili", lasciando senza risposta domande cruciali sulla morte di Beppe Alfano e di tante altre vittime della mafia. Secondo Sonia Alfano, i primi anni ’90 in Sicilia furono segnati da "zone d’ombra" che avvolsero l’operato dei servizi segreti, in particolare la cosiddetta "Squadra Fiore", una "struttura parallela" attiva nel Messinese, "di cui Contrada era riferimento indiscusso". Questa cellula del Sisde agiva "fuori da ogni controllo istituzionale", soprattutto a Barcellona Pozzo di Gotto, il territorio in cui suo padre, Beppe Alfano, fu isolato e ucciso mentre tentava di denunciare la presenza del boss Nitto Santapaola. "Qual era il vero ruolo di Contrada e della sua squadra in quelle settimane? Perché la cattura di Santapaola fu impedita o ritardata?", si chiede Alfano. Domande che restano senza risposta, sepolte insieme ai "segreti indicibili" di un uomo che "ha preferito il silenzio alla dignità della verità". La decisione della CEDU di revocare la condanna a Contrada, sottolinea Alfano, "non cancella il dato storico e morale": "Un uomo dello Stato ha scelto il silenzio invece della collaborazione, impedendo ai familiari delle vittime di conoscere i mandanti occulti e i complici istituzionali di quegli anni di sangue". Vedere Contrada morire "senza aver mai reso conto di ciò che sapeva" è, per la figlia di Beppe Alfano, "un’offesa permanente nei confronti di chi ha pagato con la vita il prezzo dell’onestà e della verità". "Mio padre è morto per denunciare i santuari inviolabili della mafia e della politica; Contrada è stato un custode di quei santuari", accusa. A pesare è anche "l’amarezza di uno Stato che non ha saputo o voluto pretendere la verità dai suoi stessi apparati". Contrada, per Alfano, incarna il simbolo di un sistema che ha protetto i suoi segreti, lasciando le vittime e i loro familiari senza giustizia.



Fonte: Ansa



Foto © Davide de Bari

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