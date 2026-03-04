Messina Denaro, definitiva la condanna al prestanome Andrea Bonafede: 14 anni di carcere

Confiscati l’ultimo covo e l’auto del boss

La condanna è ormai definitiva: Andrea Bonafede dovrà scontare 14 anni di carcere per aver prestato la propria identità al boss mafioso Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. La Corte di Cassazione ha infatti confermato le decisioni già prese dal Gup e dalla Corte d’appello, rendendo irrevocabile la pena inflitta al geometra di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani.

Stava benissimo eppure si curava da un tumore al 4 stadio, uno dei peggiori carcinomi che possano colpire il colon: in realtà a stare male era il superlatitante Matteo Messina Denaro, boss di Castelvetrano (Trapani) e ultimo capo corleonese e stragista di Cosa nostra a essere libero. Andrea Bonafede era solo colui che aveva prestato l'identità al trentennale fuggitivo e la sua individuazione fu determinante per la cattura di Messina Denaro, avvenuta il 16 gennaio 2023 alla clinica La Maddalena di Palermo.

Il boss, arrestato proprio mentre si sottoponeva alle cure oncologiche, è poi morto il 25 settembre 2023 nel carcere dell’Aquila a causa della malattia. Bonafede, invece, resta in carcere dai giorni immediatamente successivi alla cattura del capomafia. Il rito abbreviato scelto dall’imputato, che comporta uno sconto di un terzo della pena, gli ha evitato una condanna ancora più severa.

La vicenda giudiziaria si accompagna ora anche alla confisca dei beni legati alla latitanza del boss. La sezione Misure di prevenzione del tribunale di Trapani ha infatti disposto il sequestro e la confisca dell’appartamento di Campobello di Mazara utilizzato come ultimo covo di Messina Denaro. L’immobile si trova in via CB 31 ed è lo stesso in cui il padrino si rifugiava negli ultimi tempi della sua latitanza.

Il provvedimento colpisce direttamente Bonafede e riguarda anche l’auto utilizzata dal boss per i suoi spostamenti: una Alfa Romeo Giulietta di colore scuro, acquistata con i documenti falsi del prestanome e spesso ripresa dalle telecamere di sorveglianza che gli investigatori hanno poi acquisito dopo l’arresto del latitante.

Con lo stesso decreto il tribunale ha applicato nei confronti di Bonafede anche la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per quattro anni, accompagnata dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Le indagini sui beni sono state condotte dalla Guardia di Finanza.

Bonafede appartiene a una famiglia legata storicamente agli ambienti mafiosi. È infatti nipote del boss di Campobello Leonardo Bonafede, fedelissimo della famiglia Messina Denaro e alleato di Francesco Messina Denaro, padre di Matteo, morto in latitanza il 30 novembre 1998. Il suo corpo fu fatto ritrovare proprio dal figlio, con cui condivideva la fuga, nelle campagne di Castelvetrano, pronto per la sepoltura.

Il geometra ha anche un cugino omonimo, Andrea Bonafede, pure lui finito in carcere, così come l’altra cugina Laura Bonafede, una delle amanti più durature del capomafia nonostante il suo matrimonio con un ergastolano condannato per un omicidio ordinato dallo stesso Messina Denaro.

La scoperta della rete di fiancheggiatori e dell’identità fittizia utilizzata dal boss è stata decisiva per arrivare alla sua cattura dopo trent’anni di latitanza. Un sistema che gli aveva consentito di vivere sotto copertura, accedere alle cure sanitarie e muoversi in Sicilia fino al giorno dell’arresto. Ora, con la condanna definitiva del prestanome e la confisca dei beni utilizzati durante la fuga, si chiude un altro capitolo della vicenda giudiziaria legata all’ultimo grande latitante di Cosa nostra.



