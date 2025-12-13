'Alleanza tra le mafie' al nord: spunta un altro pentito nel maxi processo a Milano

Spunta un altro pentito nel maxi procedimento "Hydra" a carico di 146 imputati, scaturito dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, su una presunta "alleanza" tra affiliati di Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e camorra romana in Lombardia per fare "affari", ossia sul cosiddetto "sistema mafioso lombardo". Ieri nell'ultima udienza fissata per la discussione delle difese, davanti al gup milanese Emanuele Mancini, la Procura, diretta da Marcello Viola, coi pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane ha deciso di depositare ancora verbali dopo quelli di William Alfonso Cerbo, detto "Scarface". Stavolta si tratta degli interrogatori di un altro imputato che ha deciso di collaborare, Francesco Bellusci, 38 anni, parte di uno dei clan del cosiddetto "consorzio", ossia la "locale di Legnano-Lonate Pozzolo", tra Milano e Varese.

La Procura ha infatti depositato sei recentissimi verbali di Bellusci che ha iniziato a collaborare con la Procura lo scorso 21 novembre, data del suo primo verbale. Sarà sentito poi l’1, il 2, il 3, il 9 e il 10 dicembre. Bellusci infatti racconta la genesi del Consorzio che lui definisce “Unione”, dopodiché spiega la sua affiliazione alla locale di ‘Ndrangheta di Lonate Pozzolo con relativo rituale. Svela anche un omicidio commesso da uno degli imputati di Hydra che però al tempo del processo fu assolto. E infine illustra nello specifico la gestione del denaro dell’ex primula rossa di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Inoltre, presente alle “mangiate” nel terreno della famiglia Cristello a Castano Primo ne svela contenuti e interessi, a partire dalla ricostituzione del locale di ‘Ndrangheta di Lonate Pozzolo. Dopo queste nuove produzioni di documenti dei pm, il giudice ha dovuto fissare un'altra udienza per il 22 dicembre per far discutere le parti e poi decidere se acquisirli. La sentenza che era prevista per gennaio potrebbe slittare ancora. I pm avevano già chiesto a novembre 75 condanne, tra cui 20 anni per Filippo Crea e per Giuseppe Fidanzati, per un totale di circa 570 anni di reclusione, nel filone del processo abbreviato per 78 imputati (tre richieste di assoluzione). Gli altri imputati, poco meno di una sessantina, sono in udienza preliminare sempre davanti al gup e altri ancora puntano ai patteggiamenti. Cerbo ha confermato ai pm l'ipotesi accusatoria in sei verbali, tra settembre e ottobre, con dettagli pure sul suo ruolo di "collettore economico a Milano del clan Mazzei di Catania". Ora sono arrivate anche le parole di un nuovo collaboratore, mentre un altro ancora, Saverio Pintaudi della cosca Iamonte, aveva già parlato prima che il procedimento arrivasse davanti al gup.

Fonte: Ansa



Foto © Imagoeconomica

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta Hydra, requisitoria in abbreviato: ''Milano è un contesto mafioso come la Calabria''

Disposto il 41-bis per il boss di Cosa nostra Paolo Errante Parrino

Alleanza mafie in Lombardia, rito abbreviato: chiesti 570 anni di carcere per 75 imputati

Terremoto in Cosa nostra, parla pentito: ''Consorzio lombardo tra le tre mafie esiste''