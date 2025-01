A 42 anni dall'Omicidio Ciaccio Montalto, storia di legalità vittima della mafia

Gian Giacomo Ciaccio Montalto venne assassinato il 25 gennaio 1983, non è solo un nome da ricordare, un magistrato, ma un fervido oppositore al sistema mafioso nel Trapanese, il PM delle vere indagini sulla corruzione, criminalità, imprenditoria nera di quel luogo e in parte, in tutto lo Stato Italiano. Lui era un giovane, ardente della fiamma della giustizia della vera legalità, quella che Falcone e Borsellino sostenevano e che fino alla fine hanno perseguito.

Il Presidente della Corte d’appello di Roma, nel parere per il conferimento delle funzioni giurisdizionali, lo definì “ veramente elemento dotato di pronta e vivida intelligenza, di sicuro intuito giuridico e di eccellente preparazione professionale”, e che “le sentenze civili e penali da lui redatte presentano chiarezza di esposizione, ottima capacità di sintesi, notevole proprietà di linguaggio, attento ed approfondito esame delle carte processuali, sicura padronanza delle varie branche del diritto, sia privato sia pubblico...” concludendo che “la rigorosità del ragionamento, sempre incisivo e convincente è, indubbiamente, una delle migliori doti del Ciaccio”.

Ciaccio Montalto ha dato la vita per una giusta lotta, quella che tutti dovremmo impugnare, con spirito critico e coscienza sveglia. Sebbene in parte abbia raggiunto grossi traguardi con indagini e arresti e poi condanne, molti sono sfuggiti alla giustizia e molti sono coloro che lo hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco. Sulla scena del delitto furono rinvenuti ben 23 bossoli. “In una zona ad alta densità, con villette limitrofe distanti pochi metri l’una dall’altra, nessuno “sentirà”, né “si accorgerà” del cadavere del giudice, riverso tra il sedile di guida e quello del passeggero. Solo alle 6.30 un contadino ne denuncerà la presenza”.

Purtroppo come accade sempre in Italia i migliori vengono lasciati indietro e chi veramente fa il suo dovere è scomodo, perciò rimane come un agnello pronto per essere azzannato dai lupi.

Già in un’intervista del 15 ottobre 1982 dal giornalista Fausto Spegni per la rubrica televisiva TG2 Dossier, il Magistrato denunciò l'isolamento dei magistrati nella lotta alla mafia: «siccome siamo in pochi, pochi che ce ne possiamo occupare, pochi che abbiamo determinate conoscenze, la cosiddetta memoria storica, e privi di determinati mezzi, va a finire che le nostre conoscenze finiscono col diventare un patrimonio personale. Tutto ciò finisce per individualizzare la lotta al fenomeno mafioso».

Così come allora, oggi la storia si ripete con l’abbandono di voraci magistrati pronti a battersi per la verità, sempre troppo pochi.

Ma veniamo alla storia di Ciaccio. Nasce a Milano il 20 ottobre 1941, da genitori di origini siciliane. Negli anni ‘60 si laurea in giurisprudenza a Roma, dove la famiglia si è spostata a seguito del trasferimento del padre (anch’egli magistrato) in Cassazione.

Dopo aver superato il concorso in magistratura, il 15 giugno 1970, Ciaccio Montalto giura fedeltà alla Repubblica.

Nel verbale di immissione in possesso degno di nota è il fatto che, in quel momento, il rappresentante dell’ufficio del Pubblico Ministero fosse Antonino Scopelliti, (anch’egli vittima - nel 1991 - della criminalità organizzata).

Ciaccio Montalto svolge il periodo di uditorato presso gli uffici giudiziari romani, inizialmente presso la Pretura, poi in Tribunale, in seguito in Procura, per poi tornare nuovamente in Pretura fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali. Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 aprile 1971, delibera il conferimento delle funzioni giurisdizionali. Altra coincidenza vuole che, in pari data, insieme a Ciaccio Montalto, vengano conferite le funzioni anche a Vincenzo Terranova e Mario Amato.

Il 20 settembre 1971 Ciaccio Montalto viene immesso nelle funzioni di Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani e rimarrà in quell’ufficio fino al giorno della sua tragica scomparsa.

A soli 33 anni Ciaccio Montalto è il reggente dell’ufficio requirente trapanese, fino alla nomina del nuovo Procuratore, il 9 giugno del 1976, consegue l’ultima promozione della sua carriera: la nomina a magistrato di Tribunale.

Dal 1977 Ciaccio Montalto si trovò ad indagare sul coinvolgimento dei mafiosi della provincia di Trapani nel traffico di droga e sui loro legami con il mondo imprenditoriale e bancario trapanese: l'arresto ad Alcamo di un corriere con 5 kg di eroina destinati agli Stati Uniti fece nascere nel magistrato il convincimento della presenza nel trapanese di un laboratorio clandestino per la produzione della droga (intuizione che sarà confermata solo qualche anno più tardi) e Ciaccio Montalto basò questa ricerca su accertamenti patrimoniali nelle banche di Trapani per ricostruire il percorso del denaro sporco che accompagnava i traffici, investigazioni considerate rivoluzionarie per l'epoca.

A fine anni '70 il suo lavoro si concentrò sul clan dei Minore: Antonino detto "Totò", Calogero, Giuseppe e Giacomo. Sulla scrivania di Montalto finì, su sua richiesta, un dossier dei carabinieri in cui venivano riportate le attività del clan: omicidi, corruzione, spaccio di stupefacenti, traffico d'armi. Ciaccio Montalto portò avanti varie indagini come quella sul sequestro dell'industriale Michele Rodittis, concluso con l'omicidio dei responsabili da parte del clan dei Minore, alleato dei Corleonesi. Montalto fece riesumare perfino la salma di Giovanni Minore per verificare che fosse realmente morto d'infarto e si dice che quest'azione fu considerata blasfema dai Minore. Nel '79 Ciaccio Montalto chiese un mandato di cattura per traffico di materiale bellico per Totò Minore che fuggì da Trapani per evitare di essere arrestato.

Infine nell'ottobre 1982 Ciaccio Montalto spiccò quaranta ordini di cattura per associazione mafiosa contro mafiosi e imprenditori della zona, che però furono tutti scarcerati per insufficienza di prove nel giro di qualche mese. Ciaccio Montalto ricevette delle minacce e una croce nera fatta con una bomboletta spray sul cofano della sua Volkswagen Golf.

Grande conoscitore dei fenomeni mafiosi e antesignano della lotta ai clan attraverso il lavoro in pool e con l’utilizzo di metodi di indagine e di ricerca della prova allora considerati innovativi - come il controllo delle operazioni bancarie e la necessità di istituire un’anagrafe bancaria - Ciaccio Montalto fu il primo ad occuparsi della mafia del trapanese. Riteneva che la magistratura - piuttosto che osservare il fenomeno mafioso soltanto in occasione dei processi in corso - dovesse analizzare costantemente tutto quanto potesse essere ricondotto all’attività della criminalità organizzata e individuare idonei strumenti investigativi e culturali per avere una visione d’insieme degli affari delle cosche aggiornata e di pronta consultazione.

Questo modo di intendere le indagini e la magistratura davanti al problema delle mafie è ben testimoniato nell’intervento tenuto dal magistrato all’incontro dal titolo “Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso”, organizzato, nell’estate del 1982, dal Consiglio Superiore della magistratura.

Vi si può infatti, tra l’altro, leggere: “Per quanto attiene alle misure ed alle iniziative che potrebbero essere prese in sede governativa, innanzitutto si cerchi di realizzare in maniera rapida e razionale, la banca dei dati. Si rifletta sul fatto che ciò che si chiede è qualcosa che il più piccolo magazzino di ricambi possiede da tempo e che non si può certo continuare ad affidare alla memoria storica di qualcuno di noi o di certi marescialli comunque soggetti a trasferimento”.

Montalto infine fino al 1982 visse con la moglie Marisa La Torre, anch'ella trapanese, e con le loro tre figlie Maria Irene, Elena e Silvia. Nel 2001 Marisa diverrà per alcuni mesi vicesindaco di Trapani. Deluso dallo scarso risultato delle sue inchieste, Montalto decise poi di chiedere il trasferimento a Firenze, in Toscana, dove si era insediata da tempo una folta "colonia" di mafiosi trapanesi, come da lui denunciato nel corso di un'intervista televisiva.









L’omicidio

La vicenda umana e professionale del dott. Ciaccio Montalto si conclude nella notte del 25 gennaio 1983 in una stradina di Valderice, dove il magistrato risiedeva da poco tempo (il resto della famiglia - la moglie e le tre figlie - viveva ancora nel centro di Trapani).

Ciaccio Montalto ha appena parcheggiato davanti al cancello della villetta, con sé un thermos di caffè, segno evidente che vuole lavorare quella notte. Mentre è in procinto di scendere dall’auto viene raggiunto da diversi proiettili (14 secondo l’esame autoptico) di diverso calibro, uno dei quali colpisce anche l’orologio della vettura che, fermandosi alle ore 1.12 attesterà l’ora dell’agguato.

Il 26 gennaio del 1983 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini convoca un plenum straordinario del Consiglio Superiore della Magistratura, nell’aula magna del palazzo di giustizia di Palermo.

È la prima volta che il plenum del Consiglio si riunisce al di fuori della sede istituzionale di Roma (e purtroppo, come noto, non sarà l’ultima occasione).

Più critico sarà l’intervento di Carmelo Conti, magistrato siciliano e membro del Csm, che non potrà non sottolineare come “nonostante il frastuono provocato dalla gragnuola di colpi di arma da fuoco sparati contro la vittima, Giacomo Ciaccio Montalto è rimasto tutta la notte cadavere nella sua vettura, senza che una qualsiasi segnalazione, anche anonima, avvertisse la polizia e la magistratura del delitto. Si badi bene di un delitto commesso nel centro di Valderice”.

Il giorno dell’omicidio, Ciaccio Montalto non aveva scorta: l’aveva rifiutata, nonostante fosse stato destinatario di diverse minacce. Tale circostanza (la mancata scorta, nonché l’isolamento del magistrato) divenne oggetto di una interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno e di un acceso dibattito alla Camera dei Deputati, che vide fra gli altri come protagonista, Leonardo Sciascia, il quale volle insistere su di un fatto in particolare: anche se era stato oggetto di minacce e di atti intimidatori, e lo aveva confidato anni prima ad un amico giornalista, nessuna richiesta ulteriore di protezione pervenne al Ministro da parte dei superiori del magistrato (il resoconto stenografico dell'interrogazione parlamentare è disponibile sul Portale Storico della Camera dei deputati).

Prima di essere ucciso, Gian Giacomo Ciaccio Montalto aveva presentato diverse domande di trasferimento (Milano, Genova, Parma) ed era in procinto di essere trasferito a Firenze.

Malgrado l’imminente partenza per il capoluogo toscano, (come verrà evidenziato anche dagli atti giudiziari relativi al suo omicidio) il magistrato stava predisponendo diversi ordini di arresto nei confronti di persone insospettabili e notabili dell’imprenditoria e stava indagando anche su alcuni soggetti sospettati di appartenere a Cosa Nostra che operavano in Toscana, coinvolti peraltro anche in alcuni fatti di sangue avvenuti nelle vicinanze di Firenze.

Erano molti i segnali che indicavano che nel fiorentino la mafia aveva messo radici e tessuto rapporti con personaggi di spicco del mondo industriale ed istituzionale, e che il giudice avrebbe potuto continuare il suo lavoro di contrasto anche fuori dalla Sicilia.

Negli ultimi mesi di vita Ciaccio Montalto si stava occupando di indagini legate ad affari illeciti e fatti di corruzione che vedevano coinvolte famiglie mafiose del trapanese e uomini delle istituzioni, tra cui anche colleghi del magistrato, oltreché di un grosso traffico internazionale di armi e stupefacenti e della presunta esistenza di una grande raffineria di droga nel territorio trapanese.

Il tempo gli avrebbe dato ragione.

Della situazione in cui versavano gli uffici giudiziari trapanesi, e del conseguente “isolamento” del dott. Ciaccio Montalto, della mancata vigilanza, ed in alcuni casi della mancata denuncia di delicatissimi fatti da parte degli Uffici e dei magistrati preposti, delle responsabilità (disciplinari e penali) di alcuni colleghi del giudice, si sarebbe, infatti, occupato - qualche anno dopo la tragica scomparsa del magistrato - anche il Consiglio superiore della Magistratura sia in sede amministrativa (con la proposta della prima commissione di trasferimento per incompatibilità ambientale e funzionale ex art 2 della legge sulle guarentigie della magistratura, deliberata dal plenum nelle sedute del 9 ottobre 1984 - antimeridiana e pomeridiana - e del 10 ottobre 1984 - antimeridiana e pomeridiana) che in sede disciplinare.

La raffineria di droga, invece, venne scoperta nella zona di Alcamo nella primavera del 1985: rispondeva agli ordini di Giuseppe (Pippo) Calo’, il “cassiere di Cosa Nostra”.



Le tappe della vicenda processuale per l'omicidio di Ciaccio Montalto

Corte di assise di Caltanissetta, 4 marzo 1989

Il 4 marzo 1989, dopo circa sei anni d’indagine, la Corte d’assise di Caltanissetta condanna alla pena dell’ergastolo il capomafia di Trapani Antonino (Totò) Minore - ritenuto il mandante – e Ambrogio Farina e Natale Evola per l’esecuzione dell’omicidio. La Corte condanna anche altre persone per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti.

Secondo i giudici Ciaccio Montalto sarebbe stato ucciso per aver individuato i traffici di droga e armi tra Usa e Sicilia, oltre che i canali bancari attraverso i quali venivano riciclati gli ingenti proventi di tali affari illeciti.

Dopo una camera di consiglio durata più di due giorni, nel novembre del '92 la Corte d’assise d’appello di Caltanissetta riformava la sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del marzo 1989, annullando tutte le condanne inflitte in primo grado.

Nel 94 la Corte di cassazione renderà definitive le assoluzioni disposte dalla Corte d’assise di appello di Caltanissetta. Per effetto della “battuta d’arresto” dovuta alle assoluzioni del 1994, l’inchiesta sull’omicidio del magistrato prosegue contro ignoti.

Nel 1995, grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, vengono individuati un diverso movente e altri responsabili. A richiedere la morte del magistrato sarebbe stato Salvatore (Totò) Riina. Il motivo era da ricercare, tra l’altro, “nell’offesa” che il giudice avrebbe osato arrecare al boss, emettendo un mandato di arresto nei confronti dell’anziano zio dello stesso, Giacomo Riina, contabile di una nota impresa di materassi. “Fastidi”, questi, probabilmente destinati ad aumentare con l’imminente trasferimento del magistrato in Toscana dove zio e boss avevano forti interessi economici e criminali

Il 12 giugno 1998 la Corte d’assise di Caltanissetta dichiarerà responsabili dell’omicidio del dott. Giangiacomo Ciaccio Montalto Salvatore (Totò) Riina (ritenuto il mandante dell’omicidio) e Mariano Agate (considerato l’esecutore materiale).

La sentenza di condanna nei confronti di Riina e Agate verrà confermata il 20 maggio del 2000 dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta.



ARTICOLI CORRELATI



In memoria del magistrato Ciaccio Montalto: ''Un Giusto in una terra ingiusta''