Rosario Pio Cattafi da lunedì scorso è un uomo libero

Saro Cattafi, che era già stato sottoposto a misura cautelare dal 24 luglio 2012 al 4 dicembre 2015, avrebbe dovuto scontare 2 anni, 7 mesi e 20 giorni di reclusione nel carcere di Milano Opera (ma di fatto ha scontato poco più di un anno e mezzo).

L'ordine di carcerazione era stato siglato il 18 maggio del 2023 dal sostituto procuratore Santi Cutroneo della Procura generale di Reggio Calabria, visto che l'ultima condanna in appello, poi confermata in via definitiva dalla Cassazione, era stata emessa dai giudici reggini nel 2021. Cattafi, senza attendere l'ordine di carcerazione, si costituì spontaneamente il 18 maggio stesso, presentandosi all'istituto penitenziario del capoluogo lombardo.





La condanna definitiva

La prima sezione penale della Cassazione (Presidente Monica Boni) aveva rigettato il 16 maggio 2023 il ricorso della difesa, Cattafi era presente in aula assieme al figlio al momento della lettura del dispositivo, confermando la sentenza - emessa in sede di rinvio dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria - di condanna a 6 anni di reclusione, come anche sollecitato in udienza dal sostituto pg della Suprema Corte Assunta Cocomello.

Cattafi era stato arrestato nel 2012 nell'ambito dell'operazione 'Gotha 3' condotta dalla Dda di Messina e dai Carabinieri del Ros, con l'accusa di essere a capo della cosca di Barcellona Pozzo di Gotto.

Condannato a dodici anni di reclusione, per effetto della diminuzione del rito abbreviato, dal gup di Messina il 16 dicembre 2013, aveva ottenuto la riduzione della condanna a sette anni e l'esclusione dell'aggravante di capoclan dalla Corte di appello di Messina il 24 novembre 2015. L'1 marzo 2017 la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, accogliendo il ricorso del difensore di Cattafi, l'avvocato Salvatore Silvestro, aveva annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. La Corte reggina il 6 novembre 2021 aveva confermato la condanna di Cattafi con una motivazione che aveva sottolineato il suo importante ruolo di cerniera fra Cosa Nostra e il potere legale, rideterminando la pena in sei anni di reclusione.

I giudici della Corte d’Appello di Reggio Calabria avevano scritto nelle motivazioni della sentenza come Rosario Pio Cattafi, "almeno dall’ottobre del 1993 al marzo del 2000, abbia fatto parte della cosca mafiosa barcellonese".





La sentenza venne successivamente impugnata dalla difesa di Cattafi

Il 16 maggio 2022 la sentenza definitiva, con la quale Cattafi è stato anche condannato a rifondere le spese sostenute dalle parti civili nel processo. Nel corso dello stesso processo Cattafi era già stato condannato anche per calunnia, commessa ai danni dell'avvocato Fabio Repici e del collaboratore di giustizia Carmelo Bisognano. Per la calunnia la sua condanna è diventata irrevocabile già l'1 marzo 2022.

Tratto da: stampalibera.it

