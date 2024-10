Caso Avola: la Procura di Catania chiede l'archiviazione per magistrati e croniste

La Procura di Catania ha chiesto al gip l'archiviazione dell'inchiesta per abuso d'ufficio e rivelazione del segreto d'ufficio in cui sono indagati sette magistrati, cinque per il loro servizio nella Procura di Caltanissetta e due in qualità di applicati della Direzione nazionale antimafia, e due giornaliste del quotidiano 'La Sicilia', Laura Distefano e Laura Mendola. I Pm sono Matteo Campagnaro, Nadia Caruso, Salvatore De Luca, Francesco Delbene, Domenico Gozzo, Gabriele Paci e Pasquale Pacifico.

Il fascicolo era stato aperto a Catania, per competenza territoriale, dopo la denuncia dell’ex collaboratore di giustizia Maurizio Avola, assistito dal suo legale di fiducia, l'avvocato Ugo Colonna.

Secondo la denuncia i pubblici ministeri, ritenendo false le dichiarazioni di Avola, lo avrebbero iscritto nel registro degli indagati assieme al suo legale, nei cui confronti il gip avrebbe autorizzato una richiesta di intercettazione, "in modo del tutto strumentale e in assenza dei presupposti di legge".

Inoltre, si sosteneva nell'esposto, i Pm avrebbero interrogato come testimoni, nonostante fossero già indagati i giornalisti Michele Santoro e Guido Ruotolo, autori di un libro tratto dalle dichiarazioni di Avola, che per i magistrati Nisseni non erano riscontrate.

Ma la procura di Catania le pensa diversamente: "In definitiva volendo trarre le conclusioni degli elementi sin qui esposti, si ritiene che le ipotesi di reato astrattamente configurabili nei fatti come accertati non appaiono indiscutibilmente fondate in diritto, né, tanto meno, provate in fatto. E l'abuso d'ufficio è stato abrogato nelle more del procedimento".

La notizia della richiesta di archiviazione per i sette magistrati e le due giornaliste è stata confermata all'Ansa dall'avvocato Ugo Colonna che ha annunciato che non ci sarà opposizione per la posizione delle due croniste, indagate per rivelazione mentre per i sette magistrati non è possibile presentarla perché il reato di abuso d'ufficio è stato abrogato.

Al centro di tutto vi sono le indagini che i magistrati di Caltanissetta avevano condotto per accertare la veridicità delle dichiarazioni con le quali Avola, sicario della 'famiglia' Santapaola, si era autoaccusato della partecipazione materiale alla strage del 19 luglio 1992, sia il giorno dell'attentato che quello precedente, nella fase di preparazione dell'esplosivo poi utilizzato per compiere l'eccidio, denunciando anche il coinvolgimento di storici capimafia etnei, come Benedetto 'Nitto' Santapaola, suo nipote Aldo Ercolano, e uno dei suoi luogotenenti più fidati, Marcello D'Agata.



