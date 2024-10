Ricordando Claudio Domino. Balsamo: ''Mafia buona è fantasia. Ha sempre ucciso bambini''

Il 7 ottobre del 1986, a Palermo, nel quartiere San Lorenzo, veniva ucciso il piccolo Claudio Domino, bambino di undici anni. La madre era proprietaria di una cartolibreria, il padre era titolare di una società che si era aggiudicata l'appalto per le pulizie all'interno dell'aula bunker del carcere Ucciardone, dove si stava tenendo il Maxi processo a Cosa nostra. Questa mattina si è celebrata la commemorazione nella via dedicata al giovane Claudio. Per 38 anni, i genitori Ninni Domino e Graziella Accetta, non hanno mai smesso di pretendere un processo sul caso rimasto ancora oggi impunito.

Sul luogo, davanti alla lapide commemorativa, erano presenti numerosi bambini e ragazzi provenienti da diverse scuole.

Ninni Domino si è presentato a loro dicendo di essere "felicissimo della presenza di tutti questi bambini, di tutti questi ragazzi. Mio figlio era uno di voi, un monello, ma un monello che mi faceva disperare. Però sono felice di vederlo così, vivo, allegro. E voi dovete essere così, perché avete la vita davanti a voi e, un giorno, diventerete fastidiosi come le vostre insegnanti. Perché qualcuno di noi fa l’insegnante, e allora direte: ‘Ah, anch’io dicevo…’. Ma adesso, ragazzi, lo sapete perché siete qui? Qualcuno sa perché siamo qua stamattina: perché Claudio Domino non c’è più, perché è morto."

Dopo di lui ha preso la parola Graziella Accetta, madre di Claudio: "Siamo qui perché voi siete la vita, perché Claudio è vivo, perché Claudio non se n'è mai andato, perché Claudio è tutti voi. Siamo qui per questo. Claudio diceva sempre 'viva la vita' e oggi diremo 'viva la vita'".

Tra i presenti anche rappresentati delle istituzioni come il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici e la deputata Roberta Schillaci: "Oggi Palermo ricorda l'assassinio di Claudio Domino, ucciso a soli 11 anni a Palermo, uno dei delitti più atroci e ancora oggi insoluti - ha detto Cracolici - Nessuna verità è stata accertata e nessuna attività investigativa ha portato alla luce le ragioni di quell'omicidio. La sua uccisione ha provocato una reazione forte, segnando un momento drammatico per la città, nella cui memoria Claudio è rimasto ancora un bambino, 48 anni dopo".









"La Commissione, dopo aver audito i genitori di Claudio, proverà a riaccendere le luci su questo delitto, affinché giustizia venga fatta. Il grido di verità portato avanti dai genitori è il nostro grido di verità".

Antonio Vullo, unico superstite della strage di via d'Amelio, rivolgendosi ai ragazzi ha lanciato questo accorato appello: "Noi confidiamo in voi, perché con le vostre azioni, iniziando il vostro cammino, ci aiuterete ad arrivare a questa verità. La mafia non è stata sconfitta, perché si è adeguata ai nostri tempi: la mafia è una montagna di merda, e dobbiamo essere noi, con le nostre azioni, a liberarcene."



Antonio Balsamo: "Non esiste una mafia buona. La mafia uccide i bambini"