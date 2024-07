Palermo ricorda commissario Boris Giuliano: scoprì i segreti del narcotraffico di Cosa nostra

Oggi Palermo ricorda Boris Giuliano, il capo della squadra mobile, ucciso dalla mafia il 21 luglio 1979. Acuto investigatore, Giuliano intuì come la criminalità stava cambiando volto negli anni Settanta, riuscendo a cogliere i rapporti tra Cosa nostra e la politica. Giuliano venne assassinato al bar Lux, in via Francesco Paolo Di Blasi, da Leoluca Bagarella, cognato del boss Totò Riina. Giuliano aveva anche condotto inchieste sulle esattorie dei cugini Salvo e sul caso De Mauro. Il suo metodo investigativo, condiviso con una "squadra" di uomini a lui legatissimi, ha rivoluzionato il modo di fare indagini in Italia, come sottolineato anche dal giudice Giovanni Falcone. Alla commemorazione questa mattina hanno preso parte il prefetto di Palermo Massimo Mariani, il questore di Palermo Maurizio Calvino, i familiari del capo della mobile e il sindaco Roberto Lagalla.





La scoperta del narcotraffico gestito da Cosa nostra

Boris Giuliano fu uno dei primi investigatori pionieri che scoprirono il traffico internazionale di droga tra la Sicilia e gli Usa. Il capo della Mobile diede un forte impulso di modernità alla lotta al crimine organizzato, che al tempo non era ancora dotato di strumenti normativi per combatterlo. Uno degli elementi introdotti nel metodo d’indagine fu proprio il lavoro di squadra. Infatti, il gruppo d'èlite era formato da Tonino De Luca, Paolo Moscarelli e Vincenzo Boncoraglio tutti poliziotti volenterosi, ognuno con un compito preciso e ben delineato così da non intralciarsi o scontrarsi nel corso delle indagini o delle operazioni. Ogni funzionario all'interno della squadra mobile era responsabile di un settore della criminalità organizzata controllati dall'occhio attento del “maresciallo”, (così veniva chiamato Boris ndr). Una sua intuizione che diede una importante svolta al metodo investigativo fu costruire una mappatura delle famiglie mafiose basandosi su omicidi nei vari quartieri e nelle periferie. Oltre al traffico di droga, Giuliano investigò anche sui casi dei giornalisti Mauro De Mauro e Mario Francese, e del segretario provinciale di Palermo della DC, Michele Reina. Successivamente indagò anche sul caso del boss Giuseppe Di Cristina. Nelle indagini sul traffico di droga internazionale, all'aeroporto Punta Raisi di Palermo vennero trovate, da alcuni agenti di polizia, due valigie contenenti 500mila dollari, la parcella pagata da famiglie mafiose d'oltreoceano a quelle sicule per l'eroina. Pochi giorni dopo, all'aeroporto di New York furono rinvenute delle valigie con una partita ingente di eroina proveniente da Punta Raisi per un valore stimato di 10 miliardi di dollari. Secondo Giuliano questo duplice ritrovamento fu una conferma del narcotraffico che evidenziò il collegamento tra famiglie mafiose siciliane come i Bontade, gli Spatola, gli Inzerillo e i Gambino e famiglie mafiose negli U.S.A. Furono proprio queste le indagini che costarono la vita a Giuliano.

Foto © Archivio Letizia Battaglia

