Il cuore di Torino batte per la Palestina, insieme in piazza per la resistenza

A Torino una distesa di più di 5000 persone si è riversata in piazza prendendo parte al corteo da Corso Giulio Cesare a piazza Vittorio Veneto.

Grande la solidarietà al popolo palestinese espressa con cartelli, striscioni, bandiere e cori. Durante il corteo si sono svolti anche numerosi interventi per mettere in luce il dissenso e il distacco totale dal Modus operandi del nostro governo, le cui decisioni sono anticostituzionali e il cui sguardo è rivolto solo ed esclusivamente agli interessi economici.











Il coordinamento contro la Terza Guerra Mondiale nucleare ha tenuto un discorso in cui sottolinea “il nostro ministro Tajani lavora affinché Netanyahu abbia mano libera a Gaza e affinché possa bombardare i palestinesi fino a quando lo riterrà opportuno” e poi ancora “siamo divenuti complici ad un punto tale che siamo disposti a scendere in guerra contro lo Yemen, tradendo ancora una volta l’articolo 11 della nostra costituzione, pur di mantenere questo stato di cose”.

Il popolo palestinese vive in condizioni umanitarie gravissime e fra non troppo tempo, coloro che riusciranno a sopravvivere agli attacchi dell’esercito israeliano, rischieranno comunque di morire per la fame e la sete.

Il sistema sanitario è al collasso e gli stessi medici rischiano quotidianamente la vita nel tentativo vano di salvarne altre. Questo a causa della mancanza di medicinali e di strutture adeguate dove effettuare le cure necessarie.











Le richieste strazianti di aiuto da parte dei palestinesi sono un grido soffocato dai media occidentali.

La giornata di oggi segna però un decisivo passo avanti e l’affluenza in piazza determina una presa di coscienza sempre più profonda dei cittadini torinesi.

Le immagini che ci arrivano da Gaza riflettono una verità indiscutibile, ciò che i palestinesi stanno vivendo non si chiama “guerra di difesa”, il solo termine utilizzabile è “genocidio”!

Ci auspichiamo una sempre maggiore presenza nelle piazze, ma soprattutto che chi ancora non ha voluto guardare in faccia la realtà, abbia il coraggio di ricredersi sulle reali intenzioni del nostro governo nel tutelare non solo i palestinesi, ma i diritti fondamentali che riguardano ognuno di noi.

*Il coordinamento contro la terza guerra mondiale nucleare



ARTICOLI CORRELATI



''Hanno le mani sporche di sangue'', corteo contro la presenza di Israele alla fiera VicenzaOro



Una fiaccolata per Gaza