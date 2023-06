L'Italia bipolare e la lumaca di Sepulveda

L’Italia appare come un Paese affetto da un disturbo bipolare o, forse, sarebbe più corretto dire che, di tale disturbo, sembrerebbe affetta la nostra classe dirigente politica.

Una patologia, questa, che si manifesta con “la volubilità nel cambiare opinione o comunque nell’esprimere sullo stesso argomento posizioni tra loro contrastanti, con una propensione alla distrazione che induce a porre attenzione a particolari insignificanti delle cose, ignorando invece elementi importanti”. E, le attenzioni che dall’esterno vengono rivolte per correggere tale disturbo, a poco valgono, anzi, “suscitano irritazione nei soggetti affetti da detta patologia che non accettano critiche e opinioni diverse dalle proprie”.

Quanto appena riportato sembra più una breve riflessione di carattere politico che la descrizione di una patologia.

Palermo, 23 Maggio 2023: Commemorazione del XXXI anniversario dell’attentato di Capaci.

Sul palco delle autorità, insieme a Maria Falcone e altri “notabili” cittadini, il Sindaco Roberto Lagalla figura discussa e contestata perché nella campagna elettorale è stato sostenuto dall’ex governatore Cuffaro e dall’ex senatore di Forza Italia Dell’Utri condannati rispettivamente per favoreggiamento e concorso esterno in associazione mafiosa e che, nell’occasione della commemorazione di Capaci sottolinea “la necessità che le istituzioni diano l’esempio”

Il palco del grottesco, dove ipocrisie e contraddizioni si rincorrono di fronte a un intero Paese che reclama, di contro, verità e coerenza.

La prima incongruenza di una giornata che, pur essendo dedicata al ricordo, alla memoria, per certi versi sarebbe meglio dimenticare.

Poco lontano, infatti, c’è poi l’Italia composta da giovani, arrivati da ogni parte dello stivale, che raggiungono in corteo l’albero di Falcone, e c’è poi un altro corteo cui partecipano, tra gli altri, anche tanti giovani di movimenti e comitati studenteschi cui, però, non solo veniva impedito di accedere alla piazza senza giustificato motivo, ma, l’accesso veniva inibito dalle forze dell’ordine presenti con l’uso della forza.

Da una parte lo Stato che dichiara di voler combattere la mafia e, con essa, ogni forma di violenza, sopruso e privazione della libertà e, dall’altra, quello stesso Stato che, però, non tollera la presenza di pacifici manifestanti che, pur essendo lì per esprimere un atteggiamento di dura condanna contro la Mafia, risultano rei di non accettare una commemorazione forse un po' troppo “patinata”, contraddittoria e scandita da troppe e già risentite parole e troppo pochi, mai ancora visti, fatti.

Due posizioni chiaramente tra loro contrastanti, espressione di una profonda, pericolosissima contraddizione, che non può permettersi chi ha in mano le sorti dell’attività antimafia. Non ci si indigni allora quando si legge sugli striscioni “Non siete Stato voi ma siete stati voi”.

Voltiamo pagina, un altro capitolo: Art. 15 della legge nr. 71 del 15 Giugno 2022 dal titolo “Eleggibilità dei magistrati”.

Detto articolo al comma 5 recita espressamente “ I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 (ovvero, tra le altre, membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, carica di senatore o di deputato etc.) se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti il Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti”.

In quel periodo, mentre si discuteva questa legge e stava per essere promulgata, il giudice Di Matteo era ancora membro del Csm prossimo alla fine del mandato.

Di li a breve ci sarebbero state le elezioni politiche e nel 2024 le elezioni europee.

Il Dott. Di Matteo, se gli fosse stata offerta l’opportunità di candidarsi e l’avesse voluta accettare o, se volesse candidarsi per l’Europee nel 2024 (con ampie possibilità di venire eletto), in base a questo articolo di legge, non avrebbe potuto né potrebbe farlo pur non essendo più membro del CSM.

A pensare male (come si suol dire, spesso si indovina), il comma 5 lo potremmo definire “comma Di Matteo”, per come, il legislatore lo ha calzato, in maniera sartoriale, sulla sua persona per castrarne sul nascere eventuali ambizioni quali quelle riportate e escluse dall’articolo stesso.

Le tante incongruenze del nostro sistema non ci consentono di credere nelle sviste o nella superficialità del legislatore, ritenendo, piuttosto, che quanto riportato nell’articolo “incriminato “sia stato deliberatamente voluto.

Se il nostro fosse solo un concetto viziato da un ipotetico pregiudizio, perché allora non modificare questo articolo di legge?

È inoltre ben noto che, in occasione delle ultime elezioni del Presidente della Repubblica, al quarto scrutinio, il Dott. Di Matteo è risultato essere il più votato dopo il Presidente Sergio Mattarella.

Se, per un qualsiasi motivo, (forse remoto ma pur sempre possibile) ci fosse stata una convergenza sul nome del Giudice Di Matteo, questi sarebbe potuto diventare Presidente della Repubblica, la carica più alta dello Stato, massimo garante della Costituzione mentre il sopracitato art.17 comma 5 della legge 71/22 non gli aveva consentito di candidarsi come deputato o Senatore.

Come definire anche questa situazione nella sua palese contraddittorietà?

Per rimanere in tema di pericolose contraddizioni, è utile anche ricordare la nomina quale Presidente della Commissione Antimafia della deputata di Fratelli di Italia Chiara Colosimo, cui, per quanto dalla stessa smentito, si attribuisce un’amicizia con Luigi Ciavardini esponente dei Nar uno dei condannati in via definitiva come esecutore della strage della Stazione di Bologna del 2agosto 1980.

Anche questo, una sorta di ossimoro, una vera e propria “bipolare” contraddizione. Si potrebbe obiettare che ognuno è libero di frequentare chi vuole e che bisogna giudicare i fatti, anche se, semplicemente, come deputato della Repubblica, una cernita delle amicizie e prenderne le distanze, se necessario, sarebbe doveroso farla.

Ma soprattutto, è possibile che nel panorama delle donne e uomini che si occupano, a vario titolo, di antimafia elotta alla criminallita organizzata, non se ne sia trovato una o uno al di sopra di ogni sospetto?

E cosa dire delle ulteriori contraddizioni insite negli attacchi alla libertà di stampa che in maniera preoccupante sono cresciute nel 2023, in pieno governo Meloni, con un numero di denunce di attacchi alla libertà di informazione, registrate sulla piattaforma del Consiglio di Europa, che è salito in maniera altrettanto impressionante.

Lo riporta, il 3 maggio scorso, Ricardo Gutierrez, Segretario della Federazione europea dei giornalisti, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa.

“Ad Aprile 2023 sono state registrate sulla piattaforma per l’Italia – dice Gutierez – ben 9 denunce, quasi quanto quelle registrate nel corso di un intero anno pre Meloni”

E pensare che, in un Podcast su you tube, il 20 Settembre 2022 proprio l’onorevole Meloni, affermava che nessuno può essere arbitrariamente censurato mentre, sui social, basta un click e ti silenziano

“L’oligopolio delle Big tech che ha la proprietà delle piattaforme – sottolineava Meloni - fissa le regole di policy, dicendo quali contenuti sono ammissibili e quali no sui social network e, se ci si discosta da quei criteri, si rischia di essere cancellati senza possibilità di appello”.

“Per Fratelli d’Italia, ribadiva sempre Meloni- la libertà di parola è un principio fondamentale non una concezione di qualche gigante del web”

Tra le denunce cui si riferiva Gutierez, gli episodi simbolicamente più eclatanti denunciati sono inerenti alla premier che porta in tribunale i giornalisti o i carabinieri che sequestrano l’articolo di Domani sul sottosegretario Durigon.

Ma questi comportamenti non sono quelli che la stessa Meloni criticava come abuso e violazione dell’art. 21 della Costituzione da parte dell’oligopolio delle big tech, non emerge una contraddizione, un atteggiamento anche in questo caso bipolare?

Riferendosi ai fatti accaduti il 23 maggio scorso a Palermo, il giudice Di Matteo ha dichiarato essere un “episodio gravissimo che si inquadra in un clima piu generale di vera e propria restaurazione e normalizzazione che anche in riferimento alla questione mafiosa si respira in Sicilia e nell’intero Paese”.

Un epiteto, normalizzazione, che possiamo prendere in prestito e utilizzarlo anche relativamente alle altre situazioni cui abbiamo fatto riferimento.

La normalizzazione, la sedazione della volontà, che vorrebbe gli uomini, simili a pecore, pascolare senza belare con il cane pastore che ricompone il gregge ogni qualvolta qualcuna di esse cerca di uscirne fuori.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del suo discorso in Quirinale l’8 Marzo 2023, nel riferirsi a coloro che avrebbero scommesso sul suo fallimento nel suo percorso di ascesa in campo politico, a un certo punto, dice “A volte mi è passato per la mente l’idea che forse avevano ragione, che non ce l’avrei fatta…, ma la notizia oggi è che essere sottovalutate è un vantaggio. Non ci vedono arrivare “

Niente di più vero, non bisogna sottovalutare niente, neanche il segnale apparentemente più insignificante, soprattutto quando li stiamo vedendo arrivare.

Ci viene in mente la lumaca di Sepulveda, protagonista della famosa favola “Storia di una lumaca che scopri l’importanza della lentezza”.

La lumaca, il cui nome è Ribelle, come le altre lumache, vive una vita standardizzata, priva di una propria identità in una comunità in cui gli abitanti non hanno un nome e si chiamano tra di loro semplicemente “lumaca”.

Ribelle, in quel fazzoletto di prato in cui sembra destinata a vivere, non accetta di dover subire l’abitudine che l’ordine precostituito delle cose vorrebbe imporle, non si accontenta e si pone tanti perché, suscitando le reazioni delle sue compagne che, addirittura infastidite e ormai assuefatte allo status quo, la allontanano dal gruppo.

La lumaca, caparbia e coraggiosa, vuole andare oltre e incomincia un suo viaggio per capire meglio e, nel suo cammino, incontra vari personaggi ma, soprattutto, scopre i piani degli uomini che mettevano a rischio il suo fazzoletto di erba, “il Paese del dente di leone”.

Li aveva sentiti arrivare e non volle sottovalutare niente. Tornò indietro per spiegare alle sue compagne il rischio che stavano correndo e, che vi era urgente bisogno di uscire da quella dimensione per andare alla ricerca o costruire un nuovo Paese del dente di leone, se non si voleva essere annientati e diventare vittime della omologazione e normalizzazione del sistema. Solo poche la seguirono e, unendosi a Ribelle, nell’intraprendere un percorso di rinascita e costruzione di un mondo migliore, al contempo denunciavano ogni forma di isolamento e indifferenza che le aveva rese per così tanto tempo vittime di un sistema distorto.

Forse dovremmo essere un po' più la lumaca di Sepulveda, un po' più Ribelle, e scegliere di non accettare più manifestazioni che, nel loro essere equivoche e contraddittorie appaiono, nella loro pericolosità, davvero come manifestazioni bipolari.

Questi comportamenti ci offendono e, non solo fanno perdere identità alla nostra dignità umana ma, sviliscono e fanno perdere identità a quei valori e principi sui quali vorremo che la nostra Italia, il nostro Paese del dente di Leone, fosse fondato: la democrazia e la libertà nella legalità di cui lo Stato ne sia il primo indiscusso garante.

Ma davvero abbiamo deciso di accettare “l’opera di restaurazione e normalizzazione che si sta respirando nel nostro intero Paese”?