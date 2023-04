Vicinanza al pm Terzo del processo ''clan dei Casalesi di Eraclea''

Buongiorno Direttore,

siamo un gruppo di attivisti antimafia operanti nel Veneto, ed oggi abbiamo letto sul quotidiano “Il Gazzettino” di Padova che nel processo al cosiddetto “clan dei Casalesi di Eraclea” che si sta svolgendo nell’aula bunker di Mestre è iniziata la requisitoria del pubblico ministero di Venezia, Roberto Terzo.

Nell’articolo si legge che il pm ha sottolineato che i testimoni che a suo tempo avevano denunciato estorsioni, controllo dei cantieri, rapine, false fatturazioni, voti di scambio... azioni tutte poste in essere dal clan del littorale veneto, sono ora passati ad un contesto di omertà e di “non ricordo”.

Il pubblico ministero ha iniziato la requisitoria con “Siamo ad Eraclea, non a Ballarò, ma nonostante questo, una volta in aula come testimoni, tutti hanno fatto un passo indietro rispetto alle denunce che avevano sottoscritto anni prima...” .

Come liberi cittadini che seguiamo nella nostra regione gli eventi legati alla mafia, siamo preoccupati perché percepiamo che buona parte della popolazione sta cedendo all’omertà per la paura di ritorsioni e forse anche per una mancanza di fiducia nelle istituzioni.

La pubblica accusa ha citato la “mafia silente”, che non ha più necessità di usare la violenza perché la violenza l’ha già esercitata a suo tempo ed ora le persone hanno paura e chinano il capo.

Siamo quindi molto preoccupati perchè ci rendiamo conto che l’atteggiamento posto in essere dai testimoni al momento del processo, rischia di lasciare da solo il pubblico ministero e con in mano armi spuntate, nel momento in cui sta per volgere al termine (siamo giunti alla requisitoria finale) il processo contro questa cosca mafiosa molto forte in Veneto Orientale.

Vogliamo esprimere quindi la nostra stima e vicinanza al dott. Roberto Terzo, perché non si senta solo, come sono stati lasciati soli nel 1992 i magistrati in prima linea nella lotta a Cosa Nostra.

Perché come “Donadio e i suoi esibiscono il vincolo del gruppo, sbandierano la fama criminale e si vantano del prestigio criminale che ne viene”, così altrettanto noi cittadini onesti vogliamo sbandierare e gridare a gran voce che siamo vicini al pubblico ministero e a tutti i magistrati “con la schiena dritta” che ogni giorno combattono la difficile lotta contro il sistema mafioso integrato.

“Dott. Terzo, non è solo! siamo tutti con lei!”



Cordiali saluti,

Chiara Linguanotto

Matteo Sgarbossa

Flavio Bertaiola

Giacomo Galeazzo



